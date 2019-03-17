Як демонтують багатостраждальний Шулявський міст у Києві: перші фото

У мережі з’явилися перші фото з початку демонтажу Шулявського мосту у Києві. На кадрах можна побачити як сам міст у момент робіт, так і техніку, що працює на шляхопроводі.

Відповідні світлини на своїй сторінці у Facebook виклав заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян.

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"Шулявка – роботи з демонтажу розпочалися", – підписав він фото.

Шулявський шляхопровід почали демонтувати

Зауважимо, що Шулявський міст у Києві – вже понад 10 років перебуває у критичному стані. Останній гучний дзвіночок був у лютому 2017 року, коли шляхопровід частково обвалився. Після цього вантажівкам на нього заборонили заїжджати, але дехто з водіїв таких машин на такі заборони не звертав уваги. А таке навантаження міст може просто не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним.

Крім того, у години пік тут постійно були затори здебільшого через те, що він був вузьким і у аварійному стані, та через ями, які пригальмовують рух. Водночас транспортний експерт Віктор Петрук у коментарі 24 каналу наголошував, що окремі елементи мосту – в непрацездатному стані, а це означає, що експлуатувати його не можна.

Нарешті офіційно Шулявський міст закрили на ремонт 17 березня. До кінця поточного року планують завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною у 158,17 метра. Також тут буде 741 метр велосипедних доріжок, ліво- та правоповоротні з’їзди, а також відбудуться реконструкція підземного пішохідного переходу і роботи з благоустрою та озеленення.