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Як діти нового губернатора Донеччини Олександра Куця отримали квартиру за 4 мільйони гривень

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Новий губернатор Донеччини Олександр Куць
Новий губернатор Донеччини Олександр Куць / BIHUS.Info

22 червня Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Ним став генерал-майор Служби безпеки України Олександр Куць. Оскільки декларації працівників СБУ є засекреченими, журналісти дослідили його статки за допомогою відкритих джерел.

Про це йдеться у розслідуванні збагачення нового губернатора Донеччини Олександра Куця в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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У вересні 2017 році батько, брат і Катерина Куць, яка, ймовірно, доводиться генералу дружиною, заснували у селі Лісники під Києвом обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Садиба". Власниками 90-метрового будинку і 10 соток землі під ним, виявилися діти Куця – Анастасія та Олександр. Нерухомість була їм подарована 6 грудня 2017 року.

Житловий комплекс бізнес-класу
Житловий комплекс бізнес-класу "Французький квартал"

Проте того дня Анастасія й Олександр Куць отримали і значно цікавіший подарунок – квартиру площею 98 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Французький квартал", де ціни на подібні трикімнатні квартири тут стартують від 44 тисяч гривень за метр квадратний, тому вартість даного помешкання складає близько 4,3 мільйона.

Відомість про придбання Олександрем Куцем будинку
Відомість про придбання Олександрем Куцем будинку

Згідно інформації із відкритого реєстру МВС, новий губернатор володіє автомобілем Volkswagen Touareg 2007 року виробництва, Катерина Куць також є власницею мікроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 року. Приблизна вартість цих автівок на даний час становить приблизно 35-40 тисяч доларів.

Автомобіль Олександра Куця
Автомобіль Volkswagen Touareg 2007 року виробництва

До свого призначення у 2015-2017 роках Олександр Куць очолював Головне управління СБУ у Донецькій області, а раніше протягом року працював начальником спецслужби на Київщині. У 2009-2014 роках Олександр Іванович був заступником начальника відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю ГУ СБУ в Києві та Київській області.

Теги: Новини України Гроші Розслідування Новини Донецька Олександр Куць Транспорт Авто
Джерело: 24 канал
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