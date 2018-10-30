Як мамин голос може врятувати життя: пояснення
Програвання запису маминого голосу під час спрацювання пожежної сигналізації будить дітей краще, аніж традиційні звуки тривоги.
Про це йдеться в дослідженні американських науковців, опублікованому у журналі "Pediatrics", передає ВВС.
Вони провели дослідження, у якому взяли участь 176 дітей. Цікаво, що дітей звичайними звуками сигналізації розбудити значно важче, адже їхній сон довший і глибший за сон дорослих.
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Потім для кожного учасника експерименту створили унікальний звук сигналізації – запис маминого голосу, який закликав дітей прокинутися.
В результаті, у найглибшій фазі сну від стандартного звуку пожежної сигналізації прокинулася лише половина учасників, а запис маминого голосу подіяв у дев'яти випадках з десяти.
Ми змогли віднайти звук тривоги, який дозволяє дітям віком від 5 до 12 років прокидатися швидше. Таким чином, вони мають час, аби втекти зі спальні і врятувати власне життя,
– зазначив доктор Марк Сплейнгард.
У планах науковців також дослідити реакцію дітей на голос сторонніх людей, а згодом вони шукатимуть аналогічні способи пробудження для дорослих.
Висновок вчених: правильно вибраний звук сигналізації, без перебільшень – може врятувати життя потенційним жертвам пожежі.
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