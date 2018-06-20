Як начальниця Львівської митниці оформила на 74-річну свекруху елітний Rolls-Royce

Начальниця відділу митного оформлення пункту "Рава-Руська" Львівської митниці ДФС Олеся Заброварна після відкриття проти неї кримінального провадження згадала в декларації про мамину машину і 9 об’єктів нерухомості. Окрім цього, на її свекруху оформлений автомобіль преміум-класу Rolls-Royce Wraith, а на доньку – Porsche Cayenne та квартира у київському бізнес-класі.

Про це повідомили аналітики проекту "Декларації", пише Bihus.info.

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Варто зазначити, що прокуратура Львівської області 4 січня 2018 року порушила проти Олесі Заброварної кримінальне провадження за фактом декларування невірних відомостей. Згідно з матеріалами справи, у своїх деклараціях за 2015-2016 роки митниця не вказала, що володіє ⅓ будинку площею 386 квадратних метрів і 515-метровим нежитловим приміщенням у Львові.

А в декларації за 2017 рік, поданій через два місяці після публікації, Заброварна вже вказала обидва об’єкти. Також вона пізніше внесла ⅓ гаража площею 34 квадратних метрів і згадала, що її чоловік володіє 303-метровим нежитловим приміщенням і 5 коморами загальною площею 91 квадратних метрів.



Автомобіль Mersedes-Benz, зареєстрований на чоловіка Заброварної

Окрім цього, митниця опам’яталася, що вже п’ятий рік користується автомобілем Audi Q5 2012 року виробництва, записаним на її 67-річну матір Лідію Дорош. Чоловік Олесі Заброварної Олег у 2014 році теж став власником новенького Mercedes-Benz ML 250 CDI. За тодішнім курсом долара покупка обійшлася йому у понад 75 тисяч.

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Проте справжня окраса автопарку родини записана на 74-річну свекруху Марію Заброварну. Це – представницький Rolls-Royce Wraith 2014 року виробництва. Його власницею пенсіонерка стала 20 березня цього року. На даний час за такі автівки на вторинному ринку просять 350 тисяч доларів.



Автомобіль Rolls-Royce, що записаний на 74-річну свекруху Заброварної

Також відомо, що в травні 2018-го у доньки митниці Богдани Заброварної з’явився новенький Porsche Cayenne вартістю близько 5 мільйонів гривень. Наприкінці 2017 року вона також придбала київську квартиру площею 173 квадратних метри у елітному житловому комплексі "Бульвар Фонтанів", ціни на їх квартири від забудовника стартують від 11 мільйонів гривень.



Елітний житловий комплекс "Бульвар Фонтанів"

Сама ж львівська митниця Олеся Заброварна володіє 450-метровим будинком у Львові, а її чоловік – трьома квартирами площею 198, 183 і 104 квадратних метрів. Окрім цього, у 2017 році митниця задекларувала майже 1,5 мільйонів гривень готівки, хоча, згідно з деклараціями, офіційний дохід родини у 2015-2017 роках складала лише її зарплатня.