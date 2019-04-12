Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування

Сотні гектарів землі під Києвом у селі Кучаків вже кілька років поспіль опиняються у "потрібних" руках. Потрапити на гачок може кожен, хто готовий спокуситися на привабливу ціну. Про велику земельно-банківську аферу – читайте у розслідувані 24 каналу.

30 кілометрів від Києва, 10 кілометрів від Борисполя – ринкова ціна такої землі під будівництво сягає близько тисячі доларів за сотку.

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Однак журналісти знайшли неймовірно вигідну пропозицію у селі Кучаків, від якої відмовитись просто неможливо – 40 доларів за сотку. Є лише одне "але". Купити треба гуртом, тобто одразу хоча б п'ять гектарів. Команда агентів ЦРУ ледь не перетворилась на справжніх лендлордів при мінімумі капіталовкладень.

Але перш ніж укладати вигідну угоду, журналісти провели справжнє розслідування, яке дало доволі несподіваний результат. Це розслідування стосується кожного. Перш, ніж купувати землю – прочитайте уважно.

Незаконне роздавання землі

Згідно з законом, не можна виділяти в одні приватні руки понад 25 соток, а для сільгосппризначення можна отримати лише два гектари. Але люди пишуть про відведення від 5 до 20 гектарів по кілька разів в одні руки, подекуди ця цифра сягає навіть 60 гектарів.

Завдання журналістів було з'ясувати, хто пішов на злочин, хто прикривав, і кому це було вигідно. Та і це ще не усі сюрпризи. Google дав значно більше інформації, пошук за кадастровими номерами вивів на сайт оголошень. Ці землі прямо зараз продаються у вільному доступі.

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У селі Кучаків місцевий депутат Микола Тригубенко розповів, що у селі незаконно інші люди отримали низку добрих ділянок. Тоді коли ветеранам АТО дали десь за селом в бур'янах.

На це голова сільської ради кидав ключі і кричав: "Я тут хазяїн",

– розповів Тригубенко.

Корінь зла, на переконання пана Миколи, передусім у сільському голові. Бо той, мовляв, за безперервні 13 років при владі так і не спромігся пояснити людям, що ж таки трапилось із кучаківською землею. Відповідей пан Микола не зміг отримати ані в Райадміністрації, ані в Геокадастру, ані в поліції, прокуратури та навіть СБУ.

Виявилося, що сільський голова Микола Дженжебір не дуже був налаштований на розмову із журналістами. За його словами, він не знає, хто приймав рішення щодо цих земель.

Юрист реанімаційного пакета реформ Дмитра Ливча пояснив, що скоріш за все це земельна афера.

Це може свідчити про те, що було змінене цільове призначення, щоб вивести землю з під мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення,

– розповів Ливча.

За його словами, це тіньові схеми, які дозволяють обійти дію мораторію, які насправді негативно впливають на землевласників та економіку України.

Хто продає кучаківські землі

Ріелтор, що пропонував смачнючу ціну у 40 доларів за сотку на землю під Борисполем, підтвердив зустріч журналістам та запевнив – прийде не один, а з господарем.

Він прийшов із жінкою. Незнайомка представилась законною власницею земель. І несподівано відкрила потенційним покупцям усі карти. Так, дешево, бо хоче продати якнайшвидше.

Там є ділянки, які коштують тисячу доларів, там не всі мають ціну 40 доларів. Якщо купувати всі 11 компаній, там 123 гектара, тоді загальна ціна буде, якщо ці ділянки окремо, то ціна така ціна,

– розповіла жінка.

Про які ж 11 компаній говорила продавчиня? Обізнані підприємці продумали цілу схему, щоб сховати кінці у воду. Насправді, початково компаній було 12.



Земельна схема

Кожній з компаній належить по одній з вищевказаних земельних ділянок. Керівник і власник 1% цих фірм-метеликів є Вінокурова Світлана Анатоліївна, 99% кожної з цих фірм належать іншій ТОВці – "Евелін груп", одноосібною власницею якої є Тетяна Пінаєва.



Тетяна Пінаєва

Власниця землі, побачивши потенційних покупців, вирішила вже нічого не приховувати та розповіла справжню історію кучаківських земель.

З 2016 році був такий КСГ банк, який зробив собі такий кишеньковий маленький банк,

– розповіла власниця землі.

Що відомо КСГ банк?КСГ банк називають кишеньковим банком агробізнесмена і нардепа Сергія Касьянова. У серпні 2016 року Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й ліквідацію КСГ банку за систематичне відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

У банку встигли провернути унікальну схему. І пані Пінаєва перед журналістами, тобто потенційними покупцями, розкрила її суть.



Сергій Касьянов

Суть сумбурної розповіді пані Пінаємвої у тому, що вона похапцем викупила задешево кредитний портфель кишенькового "АСГ-банку", зокрема, й ці землі. Аби тільки вони не дістались державі.

Детальніше про земельно-банківську аферу – дивіться у програмі.