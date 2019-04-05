Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих

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      ЦРУ 197 Читать новость на русском

      Все частіше українські служителі Феміди стають учасниками злочину. Відтак у вас можуть легко забрати вашу власність, ви будете роками – і не факт що успішно – доводити, що вас обдурили, а головний винуватець в кращому випадку відбудеться смішним штрафом.

      Оборудки з державною власністю

      Ще у 2016 році Євген Куренков працював у Дарницькому районному суді Києва. Різні судові справи роками лежали у кабінеті без розгляду, тому люди нерідко скаржилися на його роботу.  Верховна рада навіть кілька разів намагалась його звільнити.

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      Згодом його нарешті звільнили за порушення присяги. Але через деякий момент відбувся несподіваний поворот – понад 20 справ за авторства Куренкова вже після його звільнення динамічно почали з'являтися в судовому реєстрі. І усі вони стосувались зміни власників доволі недешевих об'єктів у Києві.

      Одне з рішень Куренкова якраз стосується будинку на вулиці Богдана Хмельницького поблизу метро "Театральна". Понад дві тисячі квадратів тут належать державі й перебувають на балансі Інституту педагогіки Академії педагогічних наук. Але півтора року тому в Інституті несподівано дізнались про існування рішення Дарницького суду. У ньому чітко вказано: власником їх квадратних метрів визнали нікому невідому особу.

      Приміщення, що фігурує у справі
      Приміщення, що фігурує у справі

      Але чому ж так сталось? Це рішення говорить нам що у 2010 році Інститут педагогіки нібито замовив ремонт у цих приміщеннях в особи "Х". Ремонт зробили, а Інституту виставили рахунок на понад дев'ять мільйонів гривень. Тільки за ремонт ніхто не розплатився і в обмін на це Інститут педагогіки погодився віддати свої два з гаком квадрати у центрі міста. Проте є одне "але". У Держустанові тоді ніякі ремонтні роботи не замовляли й більше того ніколи не проводили.

      Ми не замовляли ремонт, не бачили щоб його проводили. Ми навіть провели у себе перевірку, інвентаризацію. Але не знайшли жодного документа, що вказував би на це,
      – сказав юрист Інституту педагогіки НАПН Андрій Сугоняко.

      Та й з самим рішенням все не так просто. Його ухвалили ще у 2012 році, а от в судовий реєстр його чомусь занесли лише у 2016. В Інституті педагогіки дізнались почали розбиратися як таке могло статися. Юрист Інституту повідомив, що коли вони звернулися до Дарницького суду, з приватних бесід з працівниками вони з'ясували, що цієї цивільної справи взагалі не існує.

      Виходить, що справа за якою Інститут педагогіки просто дарує свою нерухомість невідому кому навіть не стосувалась ані об'єкта на вулиці Богдана Хмельницького, ані самого Інституту. З документів юриста Сугоняки можна побачити, що особа "Х", яка відсудила право власності на Богдана Хмельницького – це такий собі Ткаченко Олександр Володимирович.

      Судове рішення
      Судове рішення

      Журналістка видання "Судовий репортер" виявила, що за рішеннями судді Куренкова людина з аналогічним ім'ям, як у пана Ткаченка, стала власником ще кількох спірних будинків на дуже козирній землі.

      І сценарій був однаковий. Там також Ткаченко нібито робив ремонт, після якого з ним нібито не розплатились. Але найбільше шокує те, що той Ткаченко помер 15 років тому.

      Є відповідне рішення суду, що чоловік відремонтував приміщення, а згодом став їхнім власником, начебто помер у 2005 році,
      – зауважила журналіст видання "Судовий репортер" Ірина Салій.

      Натомість Юрист Сугоняка наголосив, що ідентифікувати цю особу не вдалось. Бо не було ані паспорту, ані податкового номера. А відтак це міг бути будь-хто з ім'ям Ткаченко Олександр Володимирович. А таких в Україні тисячі.


      Юрист повідомив, що ідентифікувати особу неможливо

      Але зрештою Інституту педагогіки нереально пощастило. Адже право власності на ці приміщення зловмисники просто не встигли оформити в реєстрі нерухомості. Тож, юристи Інституту вчасно звернулись до правоохоронців. Проте так пощастило далеко не всім.

      Про інші абсурдні рішення судді Куренкова – дивіться далі у програмі.

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      Теги: Новини України ЦРУ Судді Журналісти Розслідування
      Джерело: 24 канал
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