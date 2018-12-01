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      Як нотаріус вляпалася в історію скандального Одеського медуніверситету

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      Одеський медуніверситет
      Одеський медуніверситет / Фото з відкритих джерел

      Нотаріус Тетяна Дишлева із Броварів вляпалась у неприємну історію з Одеським медуніверситетом і увійшла у мутну воду, в якій вже побували її колеги із реєстраційних послуг.

      Про це розповіла у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" авторка і журналістка Тетяна Мартинюк.

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      Вона повідомила, що виконувачем обов'язків та підписантом від університету внесли Юрія Сухіна, за призначення якого напередодні нібито проголосував трудовий колектив.

      Цікаво, що робити перереєстрацію очільника Національного Одеського медуніверситету довірили реєстраторам із комунального підприємства при сільській раді села Ройлянка. Це аж 120 кілометрів від самої Одеси. Хоча по факту – це фейкове КП,
      – сказала Мартинюк.

      За її словами, наступного разу перереєстрацію зробив вже не просто реєстратор із сільського КП, а нотаріус із міста Бровари – така собі пані Тетяна Дишлева, яка зрозуміла, що вляпалась у неприємну історію, і увійшла у мутну воду, в якій вже побували її колеги із ройлянського КП реєстраційних послуг.

      А що далі? Справа за Мін’юстом – як швидко він вирішить питання чи відкотить назад усі дії своїх підопічних. Та що маємо – у заручниках трудовий колектив та студенти університету, адже навіть зарплатні відомості не можуть бути підписані нелегітимним керівником. Будь-який реєстратор та нотаріус, з будь-якого куточка країни може в будь-який момент змінити не те, що ректора державного університету, президента в країні,
      – наголосила Мартинюк.

      Відео повного випуску відеоблогу "ЦРУ. За кадром" за 1 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Відеоблоги Корупція Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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