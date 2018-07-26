Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки

Норвегія – одна з найдорожчих країн у світі, на перший погляд сувора та холодна, а з іншої сторони зачаровує своїми неймовірними краєвидами, фіордами та водоспадами. Чим добратись, на що подивитися і як зробити мандрівку бюджетною – читайте далі.

Маршрут подорожі в Норвегію

У Норвегію не їдуть за вишуканою архітектурою, старовинними вуличками чи величними храмами. Тут панує королева-природа! Для того, щоб побачити всю красу країни вікінгів, знадобиться не один тиждень. Головною ціллю нашої подорожі було підкорити найвідомішу точку Норвегії – Язик троля. Але все по порядку.

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Наша подорож стартувала з аеропорту Осло Торп. А далі маршрут пролягав південною частиною Норвегії до міста Одда, де в нас були заброньовані апартаменти, але оскільки дорога була далекою, ми зупинялись біля озер, фіордів, скандинавських будинків із травою на даху або просто посеред дороги, щоб помилуватись краєвидами і вдихнути прохолодного норвезького повітря.

Ще одною нашою зупинкою був водоспад Лангфоссен (Langfossen) – це каскадний водоспад розташований на заході, неподалік Одди. Він є п’ятим за величиною у Норвегії і спадає з висоти 612 метрів у фіорд Екра.



Мальовничі краєвиди Норвегії / 24 канал

Наступного дня ми вирушили на Язик троля (Trolltunga). Щоб вибратись на відому скелю, потрібно було подолати 14 кілометрів в одну сторону і стільки ж назад. Найскладніше – це стрімкий серпантиновий підйом, але його можна скоротити, якщо ви їдете автомобілем (за додаткову плату).

Під час сходження відкриваються незабутні краєвиди: фіорди, озера, засніжені вершини та гострі скелі. Ну і, звісно, легендарний Язик. Ми подолали цей шлях за 4 години. Будьте готові до того, що вам потрібно буде постояти трішки у черзі, щоб зробити фото, коли ви вийдете на вершину скелі. У нас це зайняло 10 хвилин, але деякі туристи розповідали, що простояли там 1,5 години! Загалом наш похід від підйому до спуску тривав 9 годин.

Повертаючись із Язика до Одди, ми зробили по дорозі зупинку на ще один надзвичайний водоспад – Лотефоссен (Latefossen). Його унікальність в тому, що гранітна скеля розрізає його, утворюючи два потужні потоки, які спадають із висоти 165 метрів. Через це в повітрі утворюються водяні пилинки і в сонячну погоду у підніжжі водоспаду виграє веселка.



Водоспад Лотефоссен / 24 канал

У наступні дні ми проїхали сотні кілометрів норвезькими тунелями, побачили три різних фіорди, які захоплюють своєю красою: Ейдфіорд, Нерейфіорд, а також найбільший у Норвегії – Согнефіорд. Побували в містечках Гудванген, де стоїть дракар часів вікінгів, Флам та Боргунд, де розташована одна із найстаріших дерев'яних церков у світі, яку побудували ще у 1150 році.

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Дракар – це дерев'яний човен вікінгів / 24 канал

Завершеня мандрівки було в Осло – столиці Норвегії. Після неймовірних краєвидів міська архітектура вже не так вражає. Запам’ятались лише міська ратуша, у якій вручають Нобелівську премію миру, та сучасна набережна. Тому, якщо будете у Норвегії, в Осло надовго не затримуйтесь.

Транспорт

Добратись до Норвегії вже й не так складно та дорого, якщо це планувати заздалегідь. Із Польщі у різні міста Норвегії щоденно курсують лоукости. У нашому випадку це був Ryanair із Варшави, а вартість квитка всього 9 євро!

У Норвегії транспорт має один величезний недолік – він страшенно дорогий! Квиток із аеропорту до Осло коштує 25 євро. Тому ми вирішили орендувати 9-місний мінівен і не помилились! За 4 дні мандрів (а проїхали ми понад 1000 кілометрів) на оренду машини та бензин загалом на 9 осіб ми витратили 675 євро.

Крім того, там дуже привітні люди і немає проблем з автостопом. тож можете подумати і над цим варіантом.



Дорога у Норвегії / 24 канал

Проживання та ціни

Житло у Норвегії можна знайти на різний смак. Ми обрали апартаменти та гостьові будинки, їх вигідніше шукати на сервісі Airbnb. Якщо їхати компанією, то вартість вже не така висока – близько 12 – 15 євро за ніч з людини, а умови проживання справді хороші. В одному із будинків навіть була сауна та величезний басейн із панорамними вікнами на гори.

Допис, поширений Vitalik Muzhyk (@v_talik.dill) 18 Лип 2018 р. о 12:00 PDT

На продуктах теж можна зекономити, хоча вони в рази дорожчі від українських. Частину ми привезли із собою, а решту купували у супермаркетах. Продукти, термін яких іде до завершення, позначають червоними цінниками і вони значно дешевші, хоча нічим не гірші. Так, повноцінна вечеря виходила 5-7 євро з людини.

Але є і такі продукти, які вражають своєю дешевизною. Наприклад, банка консервованого тунця може коштувати лише 1 євро.



Норвегія / 24 канал

Особливості та лайфхаки

Люди у Норвегії надзвичайно відкриті та щирі, всі знають англійську та готові допомогти.

Валюта – крони, але будьте обережні із обмінниками, бо за обмін понад 10 євро стягується немаленька комісія, краще розраховуватись карткою, термінали є всюди, навіть у найвіддаленіших куточках.

Вода тут настільки чиста, що її можна пити з крану, водоспадів та річок – перевірено на собі.

Також у Норвегії найдовший автомобільний тунель у світі протяжністю 24,5 км.

У будинках немає огорожі, навіть у Королівському палаці, тому можна робити фото на тлі колоритних будинків, але не варто нахабніти.

Вздовж дороги стоять невеличкі ятки із товарами, на яких вказані ціни, але немає продавців, лише скринька для грошей або номер картки, куди надсилати кошти – все на довірі.

Вирушайте на підкорення Язика троля із самого ранку, щоб уникнути черги на самій скелі. Ми вирушили о 4:00.

Допис, поширений Vitalik Muzhyk (@v_talik.dill) 20 Лип 2018 р. о 10:39 PDT

Одна з найбільших особливостей – це білі ночі. Радимо брати пов’язку на очі для сну.

У хостелах та апартаментах за постіль доведеться заплатити додатково – тому беріть із собою.

У Норвегії можна знайти і безкоштовні розваги, наприклад, недалеко від міста Флам є поромна переправа для автомобілів через фіорд. Ця послуга платна, але якщо ви заходите на борт пішки без автомобіля, кошти з вас не візьмуть. У такий спосіб можна помилуватись красою гір із палуби.

Норвегія, хоч і дорога країна, але завжди є варіанти бюджетно відпочити. Варто лише спробувати – і все у вас вийде!

Автор: Віталій Мужик