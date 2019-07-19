Як партія Зеленського готується до виборів в його рідному місті Кривому Розі

Підготовка до дня виборів виходить на фінішну пряму. Наприклад, на малій батьківщині Володимира Зеленського у його рідному Кривому Розі нинішні коміки з "95 кварталу" на повну стараються, щоб стати "Слугами народу" в парламенті.

На 95 кварталі – центральній площі Кривого Рогу, знаходиться штаб президентської партії, що є дуже символічно. Голова штабу президентської партії в його рідному місті Кривому Розі є його земляк, екс-колега та зірка "95 кварталу" – Юзік.

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Адміністративний директор і актор кварталу Юзік, а тепер кандидат в народні депутати Юрій Корявченков. Хоча і від акторської кар'єри поки не відмовляється.

Під час цієї передвиборчої кампанії я ще встиг поїхати виступати до Харкова, де відбувався "Квартал Фест",

– розповів кандидат у депутати від Слуги народу Юрій Корявченков.

Разом з ним над перемогою "Слуги народу" в рідному місті працює його дружина Тетяна, яка є прес-секретарем партії. В штабі активна робота, бо там працюють не лише над перемогою партії, а й чотирьох мажоритарників, яких стільки, як округів у місті. Усі вони були між собою знайомі до виборів.

Ні родинних, ні близьких стосунків абсолютно не було,

– заявила кандидатка в депутати від "Слуги народу" Олена Криворучкіна.

Ми стикалися по моїй роботі. Й ми не є близькими родичами, як розповсюджують фейки, – додав кандидат у депутати від "Слуги народу" Володимир Захарченко.



Володимир Захарченко

Хоча, пояснюють це тим, що жили в одному місті. А в партію, стверджують, потрапили через відкритий відбір на сайті.

Набором до штабу не я займався. Якщо зараз сказати з ким я знайомий, то цих людей дуже багато. Тому що через сферу роботи є дуже багато спілкування,

– пояснив кандидат у депутати від "Слуги народу" Юрій Корявченков.

Партійці не соромляться відсутністю політичного досвіду. Тим більше, що більшість кандидатів вже визначилися чим займатимуться в парламенті. Одні – розвитком спорту, інші – реформою правоохоронних органів, а хтось шукатиме способи вирішення екологічних проблем. А одна з кандидаток хоче почати втілювати в життя ідею з програми, котрою передбачено надходження коштів від видобутку копалин кожному українцю від народження.

Повинні платити підприємства, якщо вони отримують прибуток від видобутку. Це цілком логічно,

– заявила кандидатка в депутати від "Слуги народу" Олена Криворучкіна.



Олена Криворучкіна

Тут розраховують на перемогу, адже на президентських виборах Володимир Зеленський просто розгромив конкурентів. А в другому турі у рідному місті отримав майже 90%. Та така шалена підтримка створює і проблеми, бо кандидати-клони ростуть, як гриби. Як розрізнити оригінал від підробки намагаються пояснити на цій зустрічі з виборцями. Мовляв, ось ваш кандидат в окрузі – Ігор Фартушний.

Тут балотуються аж 12 "Слуг народу", один з яких повний тезка кандидата від президентської партії. А оскільки вони використовують символіку і слогани партії, то заплутатися легко. Тим більше, що в бюлетені навіть вказано що він від "Слуги народу". Але не партії, а громадської організації.

Позиціонували себе з командою Президента на всіх бордах листівках. Там прописувалось, що вони ідуть допомагати президенту. Таким чином вони вводили людей в оману,

– пояснила спостерігачка Громадянської організації "Опора" Олена.

Тим хто створив клонів, може бути чинний нардеп від "Опозиційного блоку", а на цих виборах самовисуванець Дмитро Шпенов. Зокрема, в будинку, де знаходиться його приймальня, працює юридична компанія, яка є однією з технічних кандидаток. До речі, Шпенова не одноразово ловили на підкупі виборців. На цих виборах він діє за цією ж схемою



Дмитро Шпенов

Журналісти ходили розпитувати про клонів, і благодійність у приймальню нардепа, проте він проігнорував. І не зателефонував пізніше, хоч обіцяв.

Найзапекліше змагання в Кривому Розі відбувається між кандидатами партії Зеленського та різними екс-регіоналами. Батько "опоблоківця" Олександра Вілкула керує містом вже 10 років. Він, до речі, також славиться задобрюванням виборців. Зрозуміло, що не з власної кишені. Зокрема, малозабезпеченим з бюджету видав до двох тисяч гривень перед кожними перегонами. До тепер це спрацьовувало, адже його однопартійці перемагали в регіоні.