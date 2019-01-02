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      Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта

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      Як пережити сімейні свята без стресу
      Як пережити сімейні свята без стресу / guce.oath.com

      Різдвяні свята – це прекрасний і жахливий час, коли тисячі дорослих по всьому світу повертаються туди, де вони виросли, до своїх рідних та близьких. Але якщо з "прекрасним" все більш-менш зрозуміло (це і зустріч з батьками, і дитячі спогади, і відчуття затишку), то чому раптом "жахливий"?

      Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла психотерапевт Ольга Климентович.

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      Психотерапевт Ольга Климентович
      “Якщо за кілька днів до Нового року вас ніколи не поглинав незрозумілий смуток чи тривога, то вам дуже пощастило. Ну, а якщо раптом поглинав, то цей текст вам точно стане в нагоді. Тому що мова в ньому піде про психологічну регресію, яка і змушує нас відчувати себе "не дуже", повертаючись до рідної домівки”.

      Редактор The Guardian Олівер Бурккеман, розмірковуючи на хвилюючу тему, каже, що якщо людина може залишатися зосередженою і спокійною на сімейних урочистостях з нагоди Різдвяних свят, то вона, ймовірно, здатна на це і у всіх інших ситуаціях. Психологи стверджують, що у возз'єднанні сім'ї, зі старими друзями чи знайомими, і навіть локацією, з якою пов'язане наше минуле, є спільна проблема.

      via GIPHY

      Святкова регресія – настільки універсальний досвід, що навіть психологи, які багато років спеціалізуються на корекції серйозніших станів своїх клієнтів, говорять про те, що її "просто потрібно пережити". Тим часом, підготовка до ситуації, хоча б моральна, здатна зробити її менш руйнівною за рахунок видалення компоненту несподіванки. Так, вам все одно буде сумно і тривожно. Але якщо ви приймете той факт, що це трапиться, негативні емоції, швидше за все, дуже швидко поступляться місцем позитивним.

      Чому з'являється святкова регресія

      Фахівці кажуть, що в основному відчуття регресії пов'язано з тим, що умовно на святковий тиждень ми знову повертаємося в свої юні роки. А цей вік не у кожної людини був наповнений приємними подіями. Не кажучи вже про те, що підлітковий період в принципі складно назвати найкращим етапом дорослішання. Тут йдеться виключно про емоційне повернення. А також про те, що в середньому ті 20 років, які ви провели в цій домівці, дозволили зробити сімейний стиль спілкування і вашу роль в ньому постійними, пояснює психотерапевт Марі Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker).

      Додатковим фактором ризику у цьому випадку стане обстановка: наприклад, якщо ви спите в тій же кімнаті, де спали, коли були дитиною, або якщо ви відчуваєте, що аромат будинку нітрохи не змінився з того часу, як ви з нього поїхали.

      Як можливо цьому зарадити

      Занурення в ситуацію з дитинства, вдало витіснену вами, не лише створює ту незрозумілу тривогу, але й дає можливість позбутися від страхів.

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      Варто зазначити кілька ключових моментів:

      Перегляд ситуації. У цей момент приходить розуміння причин виникнення страху. Діє схема: "Тепер я тебе бачу – ти не такий страшний, як здавався!" Нас завжди лякає щось незрозуміле і невідоме, а при перегляді ситуації цей момент нівелюється, відповідно, градус негативних переживань знижується.

      Різдво
      Сімейні свята можуть бути стресом для людини

      Перепроживання ситуації. Перепрожити – це як завершити подію і залишити її в минулому, але з висновками з позиції дорослого.

      Отримання досвіду. Адже подія вам дана не для того, щоб ви, страждаючи, тягли протягом життя цей страх, а для того, щоб усвідомити щось важливе і необхідне для себе нинішнього.

      Занурення в минуле зцілюють від хронічних захворювань, з якими лікарі "втомилися не справлятися". Часто вони самі відправляють таких пацієнтів до психотерапевтів для того, щоб знайти відповіді на питання, чого "домагається" психіка, провокуючи симптоми психосоматики.

       
      Психотерапевт Ольга Климентович
      “Один з цікавих методів, які пропонують спеціалісти, запозичений із сфери "втіленого пізнання" – теорія, яка припускає, що розум потрібно розглядати в його взаємозв'язках з фізичним тілом, яке в свою чергу взаємодіє з навколишнім середовищем. І тут вони радять зайняти "дорослу позу", коли ви сидите, стоїте або навіть лежите. Немає ніякої гарантії, що це допоможе. Але схема виглядає дуже просто, так що чому б не спробувати”.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новорічні свята Публікації Здоров'я Статті Психологія
      Джерело: Здоров'я 24
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