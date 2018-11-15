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      Як перший сніг зустріли незвичні жителі Києва: милі фото

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      Перший сніг зустріли мешканці Київського зоопарку
      Перший сніг зустріли мешканці Київського зоопарку / Facebook-сторінка Київського зоопарку

      До Києва прийшов перший сніг, проте зустріли його не лише люди, а і тварини, що мешкають у Київському зоопарку.

      Відповідні світлини Київзоо розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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      Київ, зоопарк, тварини, Київ, сніг
      Зима завітала й до київського зоопарку

      Київ, зоопарк, тварини, Київ, сніг
      Тішиться першому снігу й лама 

      На оприлюднених кадрах можна, зокрема, побачити тигра, оленів, кіз, ламу, а також місцеву флору.

      Київ, зоопарк, тварини, Київ, сніг
      Зимова казка у Київському зоопарку 

      Київ, зоопарк, тварини, Київ, сніг
      Засніжена флора Київського зоопарку 

      Нагадаємо, уночі проти 15 листопада у Києві, а також у північних і центральних областях знову очікується мокрий сніг і ожеледиця. У зв’язку із цим рятувальники закликали українців бути обережними, адже через негоду можливі незначні ускладнення руху.

      Перший сніг у Києві: хроніка подій
      Теги: Новини культури Негода в Україні світ тварин Новини Києва Сніг в Україні Фотоновини Новини України
      Джерело: 24 канал
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