Як перший сніг зустріли незвичні жителі Києва: милі фото
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До Києва прийшов перший сніг, проте зустріли його не лише люди, а і тварини, що мешкають у Київському зоопарку.
Відповідні світлини Київзоо розмістив на своїй сторінці у Facebook.
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Зима завітала й до київського зоопарку
Тішиться першому снігу й лама
На оприлюднених кадрах можна, зокрема, побачити тигра, оленів, кіз, ламу, а також місцеву флору.
Зимова казка у Київському зоопарку
Засніжена флора Київського зоопарку
Нагадаємо, уночі проти 15 листопада у Києві, а також у північних і центральних областях знову очікується мокрий сніг і ожеледиця. У зв’язку із цим рятувальники закликали українців бути обережними, адже через негоду можливі незначні ускладнення руху.
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Джерело: 24 канал
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