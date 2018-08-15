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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як потрібно правильно пити каву

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Як треба пити каву
Як треба пити каву / Popsugar

Немає якогось секрету, як правильно пити каву, головне – насолоджуватися ароматом та смаком напою.

Так, в інтерв’ю 24 каналу співзасновник бренду Veterano Coffee Володимир Шевченко дав універсальну відповідь а питання "Як правильно пити каву?".

За його словами, у цьому випадку немає ніяких особливих секретів. "Що значить "правильно"? Ну, ось, пити сидячи на стільці або на дивані? Немає ніяких секретів! Як тобі подобається – так і пий. Можуть бути якісь рекомендації, як не варити каву у турці з молоком. Просто тому, що турку потім важко відмити", – сказав він.

Читайте також: Як приготувати смачну каву вдома: головні секрети

З усім іншим, за словами експерта, можна експериментувати весь час: додавати тростинний цукор, спеції, що завгодно. Якщо кава хороша – нічого зайвого їй не потрібно, вона сама у чашці розкриється повним смаком, вона буде солодкою і з ягідним ароматом.

Головне, щоб тобі подобався смак твоєї кави у твоїй чашці. Якщо тобі подобається – це твоя чашка, і ніхто не має права розповідати тобі, що ти якось неправильно її п'єш,
– наголосив Шевченко.

"Єдине що – еспресо потрібно пити одразу. Протягом хвилини він "вмирає". Йде дегазація, руйнуються креми зверху на кавовому напої і буквально за хвилину виходить уже не той напій, який тобі видав бариста", – додав співзасновник бренду Veterano Coffee.

Більше читайте у повній версії інтерв’ю: Співзасновник Veterano Coffee: Українці навчились розуміти, що завтра може і не бути

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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