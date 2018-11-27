Як правильно говорити з дітьми про тероризм: пояснення психолога

Після нападу Росії на українські судна більшість батьків стають схвильованими, вони не сплять, стежать за новинами, спілкуються про це вдома. А діти все це відчувають.

Авторка низки книг з виховання дітей Світлана Ройз розповіла, як говорити з дітьми про тероризм, йдеться у дописі у Facebook.

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У таких обставинах дитина шукає у батьків підтримку, опору. Тому дорослому потрібно впоратися із власною тривогою, щоб вмістити в себе тривогу дитини.

Психолог зазначає, що чим менша дитина, тим менше потрібно їй інформації. Тому дитині до 2 років потрібно сказати, що все добре, що батьки з нею, в безпеці. Обов’язково потрібно обіймати малюка, тримати за ручку, спинку, щоб дитина відчувала тепло та опору.

Дитина на 10 років має знати, що батьки засмутилися через почуту новину. Потрібно сказати, що є люди, які зробили іншим людям боляче. І зараз багато хто про це турбується. Потрібно, щоб дитина зрозуміла, що є погані люди, але світ не поганий. Батькам необхідно дистанціювати новину від дитини.

Якщо дитина щось запитує, обов’язково відповідайте на це, оскільки вона продовжуватиме свої пошуки деінде. Поясність, що потрібно робити дитині в екстремальних ситуаціях і які телефони служб вона повинна знати.

Слова, які важливо чути дитині:

"Зараз ми в безпеці. Я і багато інших людей зробимо все, щоб ми були в безпеці".

"У всіх своє життя і своя доля. Я вірю в те, що в нас буде все добре".

"Поганих людей набагато менше, ніж хороших. Згадаймо усіх, хто тебе любить і хто про тебе дбає".



Як батькам допомогти дитині не панікувати

Як батькам допомогти дитині не панікувати

1. Спробуйте пограти. Нехай у голові дитини буде гра. А не страх.

2. Обіймайте дитину, зробіть масаж ніжок чи спини.

3. Нехай дитина знімає напругу фізично – кричить, бігає, стрибає, тощо.

4. Розмальовуйте долоньки. Важливі додаткові межі, дитина малює в межах ліній.

5. Майструйте з нею з тим матеріалів, над якими можеш відчувати контроль – глина, пластилін, пісок, тісто.

6. Робіть вправи на дихання.

7. Фантазуйте і створюйте власний безпечний світ.

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