Як правильно сортувати сміття та куди його здавати в Україні: поради від Супрун

Щороку людство продукує понад 2 мільярди тонн сміття, а експерти прогнозують, що такими темпами кількість відходів може зрости до майже 3,5 мільярда тонн всього до 2050 року. Проте покращити ситуацію допоможе сорутвання та переробка сміття.

Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Відходи гниють на сміттєзвалищах, забруднюють океани та руйнують екосистеми, і негативно вливають на здоров’я людей.

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У більшості країн з низьким рівнем доходу понад 90% сміття просто гниє на сміттєзвалищах чи спалюється. Це стає причиною поширення інфекційних хвороб та підвищує ризики появи респіраторних захворювань, особливо у дітей і людей літнього віку.

Проте сміття та відходи можна використовувати розумно. Ось кілька ресурсів, які допоможуть правильно сортувати сміття та порадять, куди його можна здавати:

Мобільний додаток "Сортуй" допоможе визначити тип сміття, а також те, як його підготувати до переробки. Додаток також допоможе знайти найближчу станцію сортування.

Корисний інтерактивний ресурс Garbage31 наочно показує, що відбувається з різним типом сміття, скільки потрібно часу на його природне розкладання та містить карту з пунктами прийому по Україні.

На Facebook-сторінці "Україна БЕЗ сміття" можна знайти безліч інформації про сортування та правила прийому сміття, адреси пунктів прийому.