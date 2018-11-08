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      Як правильно сортувати сміття та куди його здавати в Україні: поради від Супрун

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      Як правильно сортувати сміття та куди його здавати в Україні
      Як правильно сортувати сміття та куди його здавати в Україні / Ілюстративне фото

      Щороку людство продукує понад 2 мільярди тонн сміття, а експерти прогнозують, що такими темпами кількість відходів може зрости до майже 3,5 мільярда тонн всього до 2050 року. Проте покращити ситуацію допоможе сорутвання та переробка сміття.

      Про це у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

      Відходи гниють на сміттєзвалищах, забруднюють океани та руйнують екосистеми, і негативно вливають на здоров’я людей.

      Читайте також: Українці створили додаток, що допоможе боротись зі сміттям

      У більшості країн з низьким рівнем доходу понад 90% сміття просто гниє на сміттєзвалищах чи спалюється. Це стає причиною поширення інфекційних хвороб та підвищує ризики появи респіраторних захворювань, особливо у дітей і людей літнього віку.

      Проте сміття та відходи можна використовувати розумно. Ось кілька ресурсів, які допоможуть правильно сортувати сміття та порадять, куди його можна здавати:

      Мобільний додаток "Сортуй" допоможе визначити тип сміття, а також те, як його підготувати до переробки. Додаток також допоможе знайти найближчу станцію сортування.

      Корисний інтерактивний ресурс Garbage31 наочно показує, що відбувається з різним типом сміття, скільки потрібно часу на його природне розкладання та містить карту з пунктами прийому по Україні.

      На Facebook-сторінці "Україна БЕЗ сміття" можна знайти безліч інформації про сортування та правила прийому сміття, адреси пунктів прийому.

      Сміття сортування переробка екологія розкладання сміття інфографіка

      Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Екологія Уляна Супрун Поради
      Джерело: 24 канал
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