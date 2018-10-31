Як приманити гроші: народні прикмети та вірування

Гроші просто так до рук не даються. Бо це вам не якісь папірці, а цінні й досить вередливі створіння. Однак їх теж можна приманити.

По-перше, треба знати їхній характер, а по-друге – дотримуватися певних правил. Звичайно, скептики зауважать: щоб мати гроші, потрібно багато працювати, а не бавитися у дитячі ігри. Воно-то може й так. Але часто про когось кажуть: гроші до нього просто липнуть, щось знає... Що то воно таке? Спробуємо розібратися. Недарма ж людство назбирало силу-силенну всіляких порад-прикмет-правил.

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Що люблять гроші?

Перше найвідоміше правило: гроші люблять тишу. У народі кажуть: рахуй гроші стиха – не знатимеш лиха. Все логічно – вихваляння статками дуже часто викликає чужу заздрість, а вона грошам – ніяка не подруга. І щоб заздрість та негативна енергія у домі не затримувалися, після посиденьок витрусіть скатертину на вулицю – хай ідуть за вітром.

Ще гроші дуже полюбляють чисті вікна у будинку і взуття. Та власне, вони взагалі люблять чистоту. Давно не чепурили будинок? Не баріться! Але мити та прибирати у домі потрібно тільки вдень – аби не вимести або не вимити з будинку гроші.

Тільки не забувайте: щоб ви не робили, намагайтеся зберігати гарний позитивний настрій – кажуть, гроші люблять "чіплятися" саме до таких людей, ще й удачу з собою приводять.

А тепер подивіться-но у свій гаманець. Це до того, що гроші люблять, коли їх складають купюрою до купюри, у розгорнутому вигляді, по порядку – від меншої до старшої. І так потрібно робити завжди, після кожного втручання у гаманець. І ніколи не залишайте його зовсім порожнім. Хоч щось, але має лежати, і бажано – парна кількість купюр.

Тільки нехай там не затримуються так звані шалені гроші – знахідка, приміром, чи виграш. Їх треба витрачати швидко і знову ж таки у гарному настрої. При цьому бажано трохи поділитися цими грошима з кимось, хто їх ну дуже потребує.

Що не люблять гроші?

Коли їх позичають і віддають у понеділок. Це правило залізне. Вважається, що тоді весь тиждень будуть борги і непрогнозовані витрати. І добре, якщо тільки тиждень.

Коли їх рахують увечері. Краще порахувати вранці, тоді ймовірність примноження грошей збільшується у рази. Взагалі, вечір, як виявилося, абсолютно не підходящий час для з'ясування стосунків з грошима. Не люблять вони його – і край. Брати в борг, віддавати борг, щось купувати велике – теж не для вечора.

Але якщо ну ніяк неможливо дочекатися ранку, наприклад, для повернення грошей, то їх обов'язково потрібно розміняти. І в будь-якому разі не віддавайте розгорнутими – краще перегніть навпіл і простягніть згорнутим боком уперед.

Ще вони не люблять, коли їх кладуть на стіл. Та й у цілому багато чого, пов'язаного зі столом, вони не люблять: коли сідають на стіл, ставлять на нього порожню пляшку, змітають з нього крихти просто рукою або залишають на столі дрібні монети.

До речі, не люблять, коли сумка з гаманцем стоїть на землі. Або коли їх дають через поріг. Або стоять на порозі, коли зустрічають та проводжають гостей.

Як ви зберігаєте ножі? Виявляється, гроші категорично не люблять, коли ножі зберігають лезом догори. Тоді господарям будинку загрожує заробляти тільки дрібні гроші.

Трохи несподівано, але виявляється, не полюбляють гроші, коли виносять сміття з хати у погану погоду. І вже зовсім терпіти не можуть, коли у домі свистять.

Предмети, які заманюють гроші, та як з ними поводитися

Є кілька особливих предметів, заряджених на гроші або здатних їх притягати, якщо ви правильно їх оберете та доглядатимете.

Гаманець

Насамперед, це гаманець. Тут без компромісів. Великий, дорогий, червоний, бажано натуральний. І пам'ятаєте? – ніколи не порожній. Хоч кілька купюр, а у відділенні для дрібноти – ще й нерозмінна монета. Наприклад, якась особлива для вас.

І ще одне правило: гаманець – для грошей, тому фото, чеки, візитки та все інше, що не гроші, мають з нього терміново виселитися. До речі, у вихідні намагайтеся спустити дрібноту, щоб не розмінюватися на дрібниці наступного тижня.

Віник

Так, звичний всім гаджет. Але на відміну від пилососа, він ще й вважається дуже сильним оберегом. І вінику приділяли увагу у народі з давніх-давен. Найперше правило – він має бути у домі один. За народним повір'ям, два віники – до безгрошів'я. А той один має обов'язково стояти ручкою донизу, у кутку, де чисто і сухо. І сам має бути чистим і сухим.

Споконвіків вважалося, що саме під віником живе домовик, а вони, як відомо, люблять чистоту і затишок. І допомагають у питаннях фінансів саме тим, хто їм це забезпечує. До речі, є ще й правила користування віником-оберегом. Підмітати необхідно у напрямку від вхідних дверей, а не навпаки. Так ви будете примножувати достаток. Тільки не вимітайте сміття за поріг: можете позбутися і грошей і ще чогось хорошого.

Кажуть, купувати новий віник потрібно на молодий місяць і обов'язково під час купівлі загадати бажання. Ну, звісно ж, пов'язане з грошима. А старого помічника потрібно відвезти подалі від дому, десь на природу, чи закопати у землю. Тільки не викидати на смітник.

Короп, жаба і дракон

Якщо для українців грошовий предмет – віник, то китайці, наприклад, радять завести вдома цілий звіринець. За їхніми прикметами, гроші приманюють короп, жаба і дракон. Живих заводити не обов'язково, але створити власноруч – правило. Наприклад, намалювати, вишити, випиляти лобзиком чи зробити макраме – неважливо. Не хочете або не можете? Все-таки варто спробувати. Кажуть, діє майже гарантовано. Отже, коропів має бути дев'ять, дракон з перлиною в зубах, а жаба – з монетою.

Червоні трусики на люстрі

І насамкінець – надсучасний спосіб досягнення добробуту. Наївний і смішний, але як стверджують знавці, дієвий – закинути на люстру червоні труси. Перед цим їх радять трошки поносити і бажано, щоб вони були чималенькі. І то правда – скільки тих грошей влізе у стрінги?! Кидати бажано ногою і стоячи до люстри спиною. Ну, якщо навіть грошей не заробите, принаймні, насмієтеся досхочу.

Прикмети про гроші

А ось найцікавіші прикмети, пов'язані з грошима.

У питаннях примноження грошей наші люди дуже покладаються на зорі та Місяць. Бачите багато зірок на небі напередодні важливої угоди – буде вам удача. А побачили молодий місяць – швидше потримайтеся за срібну монетку або за золото, статки примножаться. Або покажіть Місяцю крупну купюру і не чіпайте її до наступного народження Молодика.

Взагалі, під час молодого Місяця потрібно думати про гроші якомога більше і загадувати бажання, пов'язані з грошима. Тільки в тих бажаннях не має бути ніякого негативу, а також ворожості до багатих людей. До речі, найближчий Молодик зародиться 7-го листопада, і у вас буде тиждень на приманювання грошей.

Не поспішайте дратуватися, коли свербить ліва рука. Бо ліва рука свербить до грошей. Тільки у цей час її треба внутрішньою стороною потерти об підборіддя. Щоб прикмета збулася. Дехто робить це навіть у людних місцях – виглядає смішно, але ж не відвертати удачу.

Ну, якщо до грошей свербить ліва рука, то логічно, що й брати гроші треба лівою, а давати – правою. За одним винятком: правою збирають монетки, якщо вони посипалися з гаманця.

А коли сниться, що відросло волосся чи нігті – то сто відсотків до прибутків. Власне, як і навпаки. Тому уві сні бажано не ходити до перукарні.

Буденні дії, які приманюють гроші

Випікайте пиріжки з капустою

Але не просто собі печіть. Найкраще робити це на п'ятий місячний день і в компанії товаришів-друзів. При цьому необхідно промовляти: "Настриг капусти, щоб було густо" або "Капусту нарізаю, статки залучаю". І при цьому думати про те, як багато грошей принесуть вам ці пироги. П'ятий місячний день у листопаді припадає на 12-те число, так що можна вже готуватися. І накупіть побільше кропу, петрушки і ще чогось зеленого, щоб начинка була зеленішою. До речі, текіла ж теж зелена? Але до пирогів з капустою та в товариській компанії краще пасуватиме зубрівка.

Ремонтуйте крани і опускайте кришку унітаза

Ці поради із феншуй. Постійно опускайте кришку унітаза і закривайте двері санвузла. Бо життєва енергія, яка відповідає у тому числі й за гроші, при піднятій кришці та незачинених дверях не затримається у будинку. Тим більше, якщо вхід у санвузол розташований навпроти входу у сам будинок. А якщо дома несправні крани, які без кінця протікають, то разом з водою витікатимуть і ваші гроші. Власне, це й не по феншую зрозуміло з нинішніми цінами на водопостачання.

Посадіть грошове дерево

Але посадити його мало – потрібно правильно доглядати. Тут все пов'язано напряму: воно росте і гарнішає – ваші статки множаться. Тільки побачили, що почали опадати листочки – чекайте на погіршення матеріального становища і швидко вживайте якихось реанімаційних заходів. Може навіть перегляньте своє ставлення до грошей, трохи "попустіться".

Коли садитимете, покладіть в корені три монетки, завдяки яким дерево буде підживлюватися грошової енергією. І частіше говоріть з ним про гроші, про те, що заробили і ще хочете заробити.

Загальні правила

Мабуть, найголовніше із загальних правил – не робити культу з грошей, але й не нехтувати ними. Все одно погано – залишитися тільки з грошима у першому випадку і зовсім без них – у другому. Самі, може вони й вередливі, але люблять врівноважених, розсудливих і до міри щедрих людей.

Ніколи не слід обманювати з грошима. Вам передали решту – поверніть, бо втратите більше, ніж випадково дісталося.

Про гроші ніколи не кажуть, що їх немає, вони останні, живемо на копійки і так далі. Не вистачає готівки, купимо заплановане пізніше, дозволили собі позапланові витрати – одним словом, не скигліть, гроші цього не люблять.

Щоб почало працювати наступне правило, потрібні тренування або неабиякі вроджені якості. Але воно того варте – поводьтеся так, наче ви вже багаті. Це не про "понти", а повагу до себе та почуття власної гідності. З грошима чи без – воно ще нікому не завадило!

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