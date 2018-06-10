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Як природа охопила покинуте селище в Китаї: неймовірні фото

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Фотограф AFP Йоханнес Ейсел натрапив на покинуте селище в Китаї, де залишились жити всього кілька людей. З роками всі будинки відвоювала природа, покривши їх густою зеленню.

Про це повідомляє ВВС.

Колоритний Хаутаувань, який розташований на китайському острові Шенгшан, перетворився на селище-привид. Колись населений пункт був одним із постачальників риби, відтак у селищі жили понад 2 тисячі рибалок з родинами.

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Однак через віддаленість острова від материкової частини Китаю страждала якість освіти. Окрім цього, виникали проблеми з постачанням продуктів. Поступово люди відмовлялись від життя в Хаутаувані, переселяючись в інші міста країни. До 1994 року тут залишись всього кілька людей, які не хотіли змінювати населений пункт. 

З часом природа заполонила острів, а більш як 500 будинків покрились густим шаром зелені. Селище-привид набуло значної популярності серед туристів, адже рідко випадає нагода побачити такий населений пункт на власні очі. Не оминув увагою острів і Йоханнес Ейсел, який створив неймовірні фото. 

Теги: LifeStyle Фотоновини Подорожі Китай
Джерело: 24 Канал
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