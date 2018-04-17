Як пройшов звіт уряду прем'єр-міністра

Уряд відзвітувався за два роки діяльності уряду Гройсмана. Утім, публічний звіт у парламенті, перенесли на червень. Формальною причиною стали міжнародні відрядження.

Але експерти кажуть, що є різні причини: і можливі нововведення від уряду, аби заробити собі бали, і можливі кадрові перестановки, і побоювання, що звіт не затвердять.

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Утім, журналісти та експерти вже проаналізували діяльність цього Кабміну та кажуть, що цього разу менше виконаних обіцянок, ніж рік тому. Більшість ще в процесі, але й брали вже менше зобов’язань, бо люди стали більш чутливі до популізму.



Звіт уряду Володимира Гройсмана

У залі уряду журналістів та громадських активістів зібрались, бо хочуть звіту уряду за два роки. Офіційно його презентують лише в червні – перед парламентом. Однак вже кілька днів урядовці активно виступають для преси, аби нагадати як багато вони зробили. На великій зустрічі прем'єр-міністр України Володимир Гройсман намагається пом'якшувати розмову, тому навіть невеличкі технічні проблеми стають платформою для напівжартівливої ремарки.

У мене питання щодо монетизації субсидій. Бачите, голосу громадськості чомусь не чути. Навіть якщо громадськість говорить тихо, я чую,

– пожартував Гройсман.

Та стосовно реформ все ж питань до Гройсмана та команди вистачає. І про реалізацію децентралізації, і про причини міграції. Не забували і згадати про податок на виведений капітал та енергетику. Адже досі не вирішена проблема наддорогого вугілля в Україні. Але часу відповісти на всі питання бракує.

Коли прийшов уряд в Кабмін, ті дороги, які вже були, такими і залишилися. Зараз ми їх ремонтуємо. Так само система охорони здоров'я. Вона була в катастрофічному стані і досі навіть не змінилася, бо ми лише розпочали медичну реформу,

– сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Та урядовці виправдовуються – багато чого їм доводиться робити вперше, тож поки вдається не все. Крім того, замало повноважень.

Тут потрібно працювати і над зміною закону про Кабінет міністрів, і зрозуміло, що нам потрібні зміни, в тому числі і до конституції,

– заявив Гройсман.

Невдоволення повноваженнями – ознака конфлікту з президентом та його фракцією. Про це говорять політологи. Віктор Таран вважає – саме через те, що домовитись не можуть – звіт не представлений. А усі популістичні зустрічі урядовців з громадськістю лише для відводу очей. Адже зосередившись на реформах у соціальній сфері, уряд Гройсмана досі не провів необхідних економічних змін.

Офіційний звіт уряд обіцяє презентувати парламенту двадцятого червня з всіма цифрами.

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не боїться відставки і готовий відзвітувати про роботу будь-коли. Також він наголосив, що тиснути на нього погрозами про відставку не можливо. За словами прем’єр-мінстра, причина у тому, що він не боїться втратити посаду.