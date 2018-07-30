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Як справжні Сімпсони: художник "перетворює" людей на персонажів мультфільму

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Художник перетворює людей на "Сімпоснів"
Художник перетворює людей на "Сімпоснів" / Фото із соцмереж

Популярний мультсеріал "Сімпсони" надихнув художника на створення нових персонажів. Чоловік бере фото з мережі та перетворює звичайних людей на героїв улюбленого мультфільму.

Головні герої мультсеріалу "Сімпсони" стали улюбленями для мільйонів людей у всьому світі. Відтак багато користувачів мережі уявляють себе жителями вигаданого містечка Спрингфілд. Допомагає їм у цьому художник з творчим псевдонімом Luie B Cartoons.

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Хоч свого справжнього ім'я митець не розголошує, однак його роботи викликають захоплення. Чоловік майстерно перетворює звичайних людей на персонажів "Сімпсонів", використовуючи для цього їхні фото із соціальних мереж. Звабливі моделі, новоспечені подружжя чи кремезні чоловіки несподівано стають героями блогу Luie B Cartoons. Для порівняння художник показує оригінальне фото, демонструючи схожість нових "Сімпсонів" до реальних людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Кіно LifeStyle Мистецтво Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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