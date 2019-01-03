Як Україні перейти на електротранспорт: пропозиції Садового

Мер Львова, лідер "Самопомочі" Андрій Садовий виступає за те, щоб Україна переходила на електротранспорт, який є набагато екологічнішим. Для цього нашій країні потрібно налагодити власне виробництво.

Про це Садовий сказав під час з’їзду партії Об’єднання Самопоміч у Києві.

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"Коли ми прийняли рішення будувати трамвайну колію з центру міста Львова в Сихівський масив, це 11 км, ми зрозуміли, що нам потрібні трамваї. Де їх брати – за кордоном? Ну це коштує орієнтовно 2 мільйони за одиницю. Ми прийняли рішення це виробляти у Львові. Сьогодні "Електрон" виробляє автобуси, трамваї, тролейбуси, електробуси українського виробництва. Але є питання – білоруські дешевші. Тому що в Білорусі працює та сама експортно-кредитна агенція, тому що білоруський чи китайський виробник має нульові ставки кредитування на свого виробника. У нас цього немає", – пояснив мер Львова.

Він зазначив, що Україна може мати повністю 100-відсоткову локалізацію для наших виробників громадського транспорту.

Цікава ідея – а давайте собі поставимо мету, щоб ми за наступних 10 років вийшли на рівень, щоб у нашій країні максимум громадського транспорту – був електротранспорт. Ми ж маємо корисні копалини і можемо мати власний літій, який необхідний для акумуляторних батарей. Чому цим не займатися?

– зазначив Садовий.

Він наголосив, що електротранспорт – це також здоров’я, адже до 30% всіх хвороб у нашій країні – від якості повітря. Садовий виступив за екологічну реформу, адже "чиста вода, чисте повітря, чисті продукти і медична профілактика – це вже запорука того, що ми будемо здоровою нацією".

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