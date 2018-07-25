Як вберегти дітей від отруєнь ліками та токсичними речовинами: поради Супрун

Часто допитливість дітей може призвести до найнеприємніших наслідків, тому потрібно уберегти дитину від отруєння ліками, засобами побутової хімії та токсичними речовинами.

Виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила, що потрібно зробити, щоб запобігти отруєнню, йдеться у Facebook.

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Тому потрібно зберігати ліки, небезпечні речовини у таких місцях, які не доступні для дітей.

Обов’язково зачинайте аптечку, не забувайте викидати ліки, термін придатності яких закінчився. Зберігайте хімічні речовини лише в оригінальній упаковці, не можна їх пересипати чи переливати в упаковку для харчових продуктів.

Діти все повторюють за дорослими, тож не приймайте ліки на їхніх очах. При проханні дитини випити ліки не кажіть, що це солодощі, адже вона захоче сама їх спробувати ще раз.



Як вберегти дітей від отруєнь ліками

Нагадуйте час від часу, що користуватися ліками та засобами побутової хімії потрібно під наглядом дорослого і за прямим призначенням.

Дітям необхідно розповідати про наслідки прийому ліків, наркотичних речовин та алкоголю.

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