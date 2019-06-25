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      Як виглядає єдиний український ресторан, який потрапив у топ-50 найкращих піцерій світу

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      Ресторан у Києві увійшов топ-50 найкращих піцерій світу
      Ресторан у Києві увійшов топ-50 найкращих піцерій світу / the-village.com.ua

      Ресторан неаполітанської кухні у Києві став єдиним українським закладом, який увірвався у престижний рейтинг найкращих піцерій світу.

      Ресторан Positano на Лівому березі зайняв 30-те місце у рейтингу найкращих піцерій світу за версією онлайн-гіда 50 Top Pizza.

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      Цей рейтинг складають на основі оцінок інспекторів гідів, які відвідують піцерії в Італії та в інших країнах світу.

      Як визначають найкращу піцерію?

      Основними критеріями оцінки є: якість піци, сервіс, інтер'єр, обслуговування, барна та винна карти.

      Враховують також використання місцевих та сезонних інгредієнтів.

      За задумом дизайнерів, зайшовши в ресторан, відвідувачі мимоволі переносяться думками в колоритну і затишну водночас італійську провінцію, де багато світла, свіжості і рослин.

      В одній частині закладу дерев'яні балки обвивають ліани, в горщиках ростуть мандаринові та оливкові дерева і пряні трави.

      З вікон на всю стіну відкривається чудовий вид на Дніпро.

      Інтер'єр ресторану Positano у Києві, який потрапив у топ-50 найкращих піцерій світу: фото bit.ua

      Родзинкою інтер'єру по праву стала масивна дров'яна піч, оздоблена різнокольоровою мозаїчною плиткою.

      ресторан піцерія Київ рейтинг
      Масивна піч у ресторані Positano у Києві / Фото: bit.ua

      Подивіться, як виглядає інтер'єр трьох українських ресторанів, які потрапили у шорт-лист престижної міжнародної премії Restaurant & Bar Design Awards.

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості України Новини нерухомості Дизайн Ідеї для інтер'єру Нагороди
      Джерело: 24 канал
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