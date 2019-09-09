Як за літо змінились ціни на житло в передмісті Києва

Що треба знати про ціни на квартири у новобудовах Києва на початку осені 2019 і яку тенденцію демонстрував первинний ринок біля столиці впродовж літніх місяців.

За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, за підсумками серпня 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах передмістя Києва була на рівні 13 500 гривень.

Актуально! Що буде з ринком нерухомості восени

Де найдешевше житло біля Києва?

У житлових комплексах, які розташовані на відстані до 5 кілометрів від столиці, середня вартість квадрату в останній місяць літа дещо здешевшала – до 13 900 грн/м2 у порівнянні з 14 000 грн/м2 у липні.

У новобудовах, розташованих на відстані 5-10 кілометрів від столиці, квартири здешевшали на 0,76% у порівнянні з липнем – до 13 100 грн/м2.

У ЖК, які будують за 10-20 кілометрів від Києва, квартири навпаки здорожчали порівняно з попереднім місяцем – до 12 900 грн/м2.



Середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у серпні 2019 / Дані: ЛУН.ua

За підсумками літа, вартість житла в новобудовах передмістя Києва збільшилася більш як на 2,2%, натомість київське первинне житло знизилося в ціні майже на 4%,

– зауважила експертка з ринку нерухомості столиці Вікторія Берещак.

Найбільшим попитом користуються – комплекси із максимально розвиненою інфраструктурою, з рекреаціними зонами чи еко-трендами.

Читайте також: Замість елітного житла в Києві потенційні покупці купуватимуть котеджі за містом, – експерт

Що впливає на ціни на квартири у передмісті?

Фахівчиня зауважує, що порівнюючи ціни на квартири в ЖК передмістя, варто враховувати, що в кожному комплексі відбувається ціноутворення за своїми унікальними параметрами.

Коли навіть на ринку середня ціна практично не змінюється, то в окремому комплексі може відбуватись підвищення цін у зв'язку з більшим ступенем готовності чи збільшенням платоспроможного попиту до конкретного проекту, а також через об'єктивні фактори, наприклад, такі як здорожчання будматеріалів, робочої сили, проектних робіт тощо,

– зауважила експертка.

До теми: Чому в Україні дорожчає будівництво і який прогноз до кінця 2019 року

Діловий сезон на ринку нерухомості передмістя Києва тільки починається і говорити про "натовпи" біля відділів продажів не доводиться.

За словами експертки, на сьогодні ситуацію, яка спостерігається на первинному ринку нерухомості передмістя Києва, можна охарактеризувати як "абсолютна пересторога" з боку покупця та з боку забудовників.

Порівняйте, якими були ціни на квартири у новобудовах Києва за підсумками літа.