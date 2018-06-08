Як захистити дитину від опіків: поради від МОЗ

За даними ВООЗ опіки посідають третє місце серед усіх видів травм мирного часу, вони є одним з найпоширеніших видів травм.

Щоб вберегти дитину від опіків Міністерство охорони здоров'я рекомендує дотримуватися декількох правил, йдеться на сайті.

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Для профілактики опіків на кухні не залишайте посуд із гарячими стравами та напоями на краю стола, не варто такий посуд переносити туди, де грається дитина.

Перед годуванням обов’язково перевірте температуру їжі та не варто батькам годувати дитину у себе на колінах чи на руках.

Готуйте їжу на дальніх комфорках, не варто також залишати біля них рушники.

У ванній кімнаті не залишайте місткості з гарячою водою на підлозі. Перед купанням обов’язково перевірте температуру води. Можна встановити на кран термостат з обмеженням 48°C.

Не варто дозволяти дітям самостійно включати воду, до тих пір, поки вони не вмітимуть змішувати холодну та гарячу. Не залишайте змішувач з одним важелем у положенні "гаряча вода".