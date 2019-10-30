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      Як закон про штрафи вплине на кнопкодавів

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      Як тепер каратимуть кнопкодавів у Верховній Раді
      Як тепер каратимуть кнопкодавів у Верховній Раді / 24 канал

      Штрафи за кнопкодавство, які хочуть призначити в Раді, смішні для народних депутатів. Однак плата за порушення регламенту вимірюється не тільки в грошах.

      Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, згідно з яким депутати отримають штраф від 51 до 85 тисяч гривень за голосування замість свого колеги. Правопорушників будуть ловити за допомогою відеофіксації.

      Детальніше: Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам

      Законопроєкт складено так, що легально кнопкодавити, оплачуюючи штрафи, не вийде. У разі виявлення порушника, результати голосування буде скасовано, а справа депутата піде у ДБР. Однак головні втрати, яких зазнає кнопкодав, – це репутаційні.


      ЛегальнокКнопкодавити не вийде / скріншот з відео

      Кожного вечора ми бачимо безліч ток-шоу, на яких політики поливають один одного брудом та називають кнопкодавами окремих нардепів чи навіть цілі фракції. За порушниками регламенту слідкують журналісти у Раді та активісти з руху "Чесно" й виносять їхні вчинки на широкий загал, подекуди складаючи навіть рейтинги кнопкодавів.

      Цікаво: Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників

      Однак, суспільство не надає цьому великого значення. Для людей кнопкодавство – радше образливе слово для нардепа, ніж професійний злочин народного обранця. Деякі з депутатів навіть робили це навмисно та не соромились, адже начебто переслідували благу мету.

      Бездіяльність попередніх скликань призвела до того, що людям навіть не цікаво слухати про кнопкодавів, бо все одно їм нічого не загрожує. Навіть якщо у ЗМІ з'являється відповідне повідомлення – воно не спричинить жодного резонансу та забудеться за кілька днів, бо це навіть не є злочином, швидше – присоромлення. Немає резонансу – немає відповідальності. Як наслідок – обезцінення самого поняття "кнопкодав" та його легалізація у суспільстві.

      У разі схвалення законопроєкту, кнопкодавство матиме цілком конкретне юридичне визначення – злочин. Депутат, який вчинив кримінальне правопорушення, буде злочинцем.

      Порушивши закон, нардеп не лише виплатить 51-85 тисяч гривень штрафу, а й отримає навздогін ярлик "злочинець", або "кнопкодав", підкріплений законом України. Це дасть привід його політичним опонентам дискредитувати його та політичну силу, у якій він перебуває, та дозволить ЗМІ постійно нагадувати про це. Таке "горде звання" точно не допоможе нардепу на наступних виборах. Політики дуже залежні від своїх рейтингів, особливо мажоритарники.

      Яке покарання за кнопкодавство у світі?
      У країнах ЄС неособисте голосування вважається неетичним та екстраординарним. Наприклад, у польському сенаті у 2016 році депутатку, яка кнопкодавила, виключили з партії та закликали скласти мандат. Позбавляють мандатів за такі дії й у Словаччині та Литві. В Ізраїлі за кнопкодавство депутат отримає 4 місяці виправних робіт та 6 місяців умовного ув’язнення.

      Перезавантаження поняття "кнопкодав" може змусити депутатів ходити на засідання і голосувати персонально. Хоча б заради підвищення власного рейтингу.


      Більшість нинішніх парламентарів засуджували попередників-кнопкодавів / фото: 24 канал

      Тим паче, що у новому парламенті більшість політичних сил категорично засуджували кнопкодавів у своїх промовах, намагаючись привернути до себе увагу. Двом кнопкодавам з монобільшості вже довелося публічно вибачатись та віддати свою зарплатню на благодійність після того, як їхні дії почали засуджувати всі політичні опоненти та ЗМІ.

      До слова: "Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві у Раді: відео

      Тепер на карту поставлена репутація усіх нардепів. Вони пильно слідкуватимуть один за одним, щоб, за нагоди, першими звинуватити опонента в лицемірстві. Обговорення на такому рівні та реальні дії щодо запобігання кнопкодавству нарешті спричинили резонанс навколо цієї теми.

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      Автор: Богдан Мірошниченко
      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Верховний суд України
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