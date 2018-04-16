Завод Фірташа в окупованому Криму створив екологічну катастрофу на Херсонщині

Діяльність підприємства "Кримський титан", яке належить олігарху Дмитру Фірташу, у місті Армянськ в окупованому Росією Криму становить екологічну загрозу для Херсонщини.

Порушення санкцій – це єдиний для Фірташа спосіб зберегти прибутковий титановий бізнес. Без української ільменітової руди Кримський титан зупиниться. До анексії потужності цього заводу планували збільшити вдвічі.

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На той час Фірташ володів усіма підприємствами необхідними для виробництва титану. Навіть після заборони сполучень з окупованим Кримом, руду ще 8 місяців безкарно доставляли залізницею, поки це не зупинили учасники блокади. І тоді виникла морська схема.



Схема потрапляння руди в окупований Крим

У 2018 році у схемі з’являються судна під українським прапором. Одне з них затримали у Херсоні. За 2017 рік компанія ЦОТ відправила 85 тисяч тонн руди. У схемі задіяли 7 суден, які зробили 29 рейсів. І зараз окрім Керчі ільменіт складають і під Євпаторією. А Україна від цього отримує лише шкідливі відходи, які підприємство Фірташа скидає на території Херсонської області.

Підприємство знаходиться на частині перешийку, який з’єднує Крим та материкову частину України, і в ході його діяльності утворюються відходи: фосфогіпс, піритні огарки, гідролізна кислота, промивна кислота та інші. Вони зберігаються на фосфогіпсосховищі та кислотонакопичувачі території Чаплинського району Херсонської області.

При цьому взаємодія речовин, які скидаються у кислотонакопичувач, призводить до появи нових сполук, які є ще більш небезпечними для довкілля та людини.

Як бізнес Фірташа впливає на екологію та здоров’я людей – дивіться у програмі.