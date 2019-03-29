Як зможуть проголосувати ув'язнені на виборах Президента

З метою забезпечення голосування засуджених організовано 143 спеціальні виборці дільниці в 130 установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Заступник міністра юстиції Денис Чернишов у власному блозі на "Цензор.Нет" повідомив, що за оцінками станом на 20 березня кількість виборців, котрі мають проголосувати на утворених спецдільницях становить 53 314 осіб.

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Чернишов уточнив, що в 11 установах утворено по дві спеціалізовані дільниці на постійній та тимчасовій основі, а в "Дніпровській установі виконання покарань №4" таких спецдільниць діятиме аж три. Це зроблено для того, щоб забезпечити відповідну необхідність дотримання встановленого режиму відбування покарання.

Що ж таке спеціальна виборча дільниця

Такі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.

Їх організовують таким чином, щоб виборці могли проголосувати, не порушуючи режиму перебування в закладі. Часто режим перебування у відповідному закладі вимагає створення декількох таких спеціальних виборчих дільниць.