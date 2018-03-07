Як знання віршів Шевченка допоможуть заплатити за проїзд

На двох станціях київського метрополітену можна буде здійснити безкоштовний проїзд прочитавши вірш Кобзаря.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook київського метрополітену.

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Тільки 9 березня! До Дня народження Кобзаря! Хвилина слави для всіх, хто зубрив "Катерину" чи щороку розказував "Заповіт" на звітних концертах у школі. Безкоштовний прохід за вірш Тараса Григоровича,

– йдеться у повідомленні.

У день народження Тараса Шевченка, 9 березня, скористатися столичним метрополітеном можна буде безкоштовно. Платою за проїзд стане декламування вірша Кобзаря. Проїхатися безкоштовно можна буде лише з двох станцій: "Майдан Незалежності" та "Тарас Шевченко".

Прочитати вірші можна буде біля контролерів з 10:00 до 11:30 на станції "Тараса Шевченка" та 12:00 до 15:00 на станції "Майдан Незалежності".

Нагадаємо, 9 березня 1814 року, село Моринці, Київська губернія, (нині Черкаська область). У родині кріпаків народився Тарас Григорович Шевченко — один із найвидатніших поетів, письменників та художників України.