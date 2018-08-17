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Як знизити температуру без препаратів

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Як знизити температуру без препаратів
Як знизити температуру без препаратів / expres.ua

Не варто при легкій застуді одразу бігти за антибіотиками чи жарознижуючими засобами, адже знизити температуру можна без ліків.

1. Під час застуди хворому необхідно багато пити, зокрема, звичайна вода допоможе трохи знизити температуру, передає Мedikforum.

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До теплої води можна додати трохи меду та лимонного соку, щоб підняти імунітет. Також для різноманітності можна пити гарячий чай з лимоном і малиною, настій з шипшини та липи. Обліпихове варення, морс з журавлини теж допомагають швидко знизити температуру.

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2. Якщо температура тіла вище 38 градусів – рекомендують обтиратись простим мокрим рушником. Також температура може понизитись на 1-2 градуси, якщо до обтирання додати трохи оцту, процедуру роблять кожні 2-3 години. Недолік: шкіра може стати сухою, тож бажано намазати її зволожувальним кремом.

3. Також можна покласти на лоб хворого мокрий рушник, змочений у холодній воді. Міняють компрес кожні півгодини. 

Якщо температура сягнула +39 – варто викликати лікаря і таки прийняти жарознижувальний засіб, адже така висока температура може виявитися небезпечною для життя.

Чи треба завжди знижувати температуру? Висока температура тіла допомагає організму боротися з інфекцією в організмі. Якщо її збити, то організму буде складніше боротися з вірусами, які гинуть при високій температурі. Тож найкраще у таких випадках не займатись самолікуванням, а подзвонити лікареві.

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Теги: Лікування Здоров'я Народна медицина Медицина Поради
Джерело: 24 Канал
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