Не гарантує перемогу й контрнаступ, – ЗСУ закликали не маніпулювати новинами щодо передачі МіГів

Польща та Словаччина ухвалили рішення про передачу Збройним Силам винищувачів МіГ-29, через що певні ЗМІ почали писати про "гарантовану перемогу" України з такою авіацією. Однак офіційна позиція Повітряних сил не така оптимістична.

У вівторок, 4 квітня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат звернувся до представників засобів масової інформації. Власне, він закликав не маніпулювати заголовками, які змушують українців повірити в те, що польські та словацькі літаки стовідсотково забезпечать нам контрнаступ.

Дивіться також Російський державний тероризм перейшов на новий рівень: чому підрив Татарського – лише початок

Що ж насправді потрібно ЗСУ

Як приклад необґрунтованих – себто недостовірних – "переможних новин" Ігнат навів матеріал, у якому йдеться про те, що завдяки польським та словацьким МіГ-29 начебто "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів".

100 500 раз повідомляю: у складі Повітряних Сил є 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не розв'яже питання "контрнаступу", "перемоги",

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що задля завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння.

Ефективний контрнаступ неможливий без авіації

Питання надання нам F-16 коментував, зокрема, військового експерта Андрій Крамаров. Він переконаний, що сучасні авіасудна ми отримаємо скоріше, аніж у ті терміни, про які говорять партнери.

Власне, за його словами, ефективний контрнаступ на суші неможливий без підтримки потужної авіації.

Що стосується F-16 – то це наймасовіший та надсучасний літак. Остання його модифікація оснащена сучасною радіолокаційною системою, яка встановлена на винищувачах п'ятого покоління F-35.

Окрім того, цей апарат може переносити понад 100 одиниць різного озброєння, зокрема, ракети "повітря – повітря".