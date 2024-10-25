Хвороба Путіна та "переворот" у Кремлі: розмова з ексглавою британської розвідки Мі-6

У російського диктатора Владіміра Путіна, ймовірно, діагностована хвороба Паркінсона. Можна вважати, що саме це є причиною його дивних рішень. Зокрема, так званої "сво", яка вже призводить до "палацового перевороту".

Такими даними в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився ексглава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав. Він наголосив, що припускає у Путіна цю хворобу, спираючись на власні джерела.

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Про війська КНДР для війни в Україні

Північна Корея відправила 12 тисяч військових для війни в Україні. Яка ваша реакція на ці події?

Я неабияк стурбований цією новиною. Це безпрецедентно. Північна Корея ніколи раніше не відправляла солдатів за кордон. Потрібно виділити ще кілька моментів.

Перший момент – це трохи схоже на акт відчаю з боку росіян . Навіщо їм підтримка від північнокорейських солдатів? Можна припустити, що у росіян проблеми з особовим складом.

– це трохи схоже на . Навіщо їм підтримка від північнокорейських солдатів? Можна припустити, що у росіян проблеми з особовим складом. Другий момент – ці північнокорейські військові ніколи не воювали. Я одразу ставлю собі питання. А скільки з них перейдуть на бік Заходу, коли потраплять до України? Вони раніше не були за межами Північної Кореї. Вели дуже закрите життя.

Такі події викликають занепокоєння. Але, з іншого боку, є показники, які свідчать про інше. А можливо, це й справді може зіграти на користь України в середньостроковій перспективі.

А як це може зіграти на користь України?

Тому що це свідчить про відчай з боку росіян. Хто при здоровому глузді віз би до Росії військових з іншого кінця континенту. Вони не мають досвіду ведення сухопутної війни. І невідомо, скільки взагалі їх.

Якою може бути реакція Заходу на це все? Чому Захід такий м'який щодо Росії та Північної Кореї? Ми ще не побачили якоїсь серйозної реакції.

Думаю, що це ще зарано. Впевнений, що ви ще отримаєте досить чіткі заяви.

Новини про це тільки з'явилися. Наскільки мені відомо, жодних офіційних заяв від Північної Кореї чи від Росії не було. Це підтверджує розвідка Південної Кореї.

Я впевнений, що реакція буде, коли побачимо чітку картину, що це за війська; яку техніку вони мають. Є питання, які залишаються без відповіді.

Думаю, що ще рано. Але відверте засудження буде.

Важливо! Владімір Путін фактично підтвердив залученість військ КНДР до війни в України. Коли його попросили прокоментувати супутникові фото, які є доказом цього, він відповів: "Знімки – річ серйозна, якщо вони є, то щось відображають".

Чи варто очікувати якоїсь іншої військової відповіді? До прикладу, дозвіл на використання далекобійної західної зброї для ударів по Росії.

Я вважаю, що ми повинні дати Україні дозвіл на використання ракет більшої дальності по російських цілях. В цій війні важливо завдати шкоди логістичним базам Росії.

Це стосується і військ Північної Кореї. Гадаю, що вони будуть мішенню. Їм має бути важко через відповідь українських військ.

Чи має Захід достатньо засобів, щоб не допустити подальшої ескалації такої співпраці між Росією та Північною Кореєю? Чи може Захід перешкодити Північній Кореї відправити ще більше солдатів до України?

Я думаю, якби було видно, що Північна Корея збирається активно втягнутися в цю війну, то це могло б спровокувати зміну політики у Сполучених Штатах щодо використання зброї більшої дальності.

Використання цієї зброї може бути засобом розв'язання проблеми більш масштабного розгортання сил Північної Кореї. Як я вже сказав, на даному етапі я майже впевнений, що це провокація.

Чи це значна військова подія – ще треба з'ясувати. Невідомо, як ці північнокорейські солдати, які перебувають під владою дуже дивного та ізольованого режиму, взагалі реагуватимуть на бойові дії.

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Про дезертирство військ КНДР

Також були повідомлення про дезертирство північнокорейських військ на території Росії. 18 солдатів втекли, але їх згодом затримали. Чи буде збільшення дезертирства?

Звичайно, що це ризик. Вибратися з Північної Кореї дуже складно. Випадки дезертирства були в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю. Я сам це спостерігав ще багато років тому.

Не здивуюся, якщо це перетвориться на серйозну проблему. Можливо, українська армія досягне того, що на їхньому боці буде взвод північнокорейських солдатів-дезертирів.

Але давайте глянемо, що з цього вийде.

Це дуже дивний розвиток подій з дуже дивної країни. Кількість цих військ невідома. Вони ніколи раніше не були на Заході. У них закритий бекґраунд. І буде цікаво глянути, як вони відреагують на війну.

Але особисто вважаю, що це може бути пропагандистською можливістю, яка буде вигідною для України.

На вашу думку, чи знав Кім Чен Ин про факт перекидання своїх військ на поле бою? Можливо, він мав якісь дискусії з росіянами, і вони обіцяли лише їх тренувати?

Ні, я впевнений, що була домовленість. Не можу повірити, що їх би відправили на навчання, а потім раптово кинули б на поле бою без згоди з боку Кіма.

Велика проблема для Росії

Як Росія могла б залучити війська КНДР у своїх операціях? Як вони можуть подолати мовний бар'єр?

З великими труднощами. Корейська мова – дуже складна мова. У мене є друзі – блискучі лінгвісти. Вони кажуть, що корейська мова є однією з найскладніших мов для вивчення та розмови.

Думаю, що їх важко буде залучити до бойових дій. Гаразд, нехай поруч будуть російські зв'язківці. У них будуть перекладачі. Але на полі бою це може бути справжньою проблемою.

У Путіна, ймовірно, хвороба Паркінсона

Хотів би також поговорити про Кремль і Путіна. Владімір Путін може страждати на хворобу Паркінсона. Про це повідомляють ваші джерела у Східній Європі. Як ця хвороба впливає на прийняття рішень та на його дії?

Я говорив про це вже давно. І не готовий розповісти, хто мені це розповів і з ким я це обговорював.

Я не медичний працівник. Але хвороба Паркінсона має багато проявів. Вона може розвиватися повільно та змінювати темп.

Однією з особливостей хвороби Паркінсона є вплив на судження та раціональність. Я впевнений – якщо у Путіна є хвороба Паркінсона, то ним займаються найкращі фахівці в Росії.

В таких обставинах ви точно можете довго жити з хворобою Паркінсона та до певної міри приховувати симптоми.

Я думаю так звана "спеціальна військова операція" Путіна виявилася катастрофою для Росії як всередині країни, так і на міжнародному рівні. І він перебуває в дуже складному становищі, бо не може відступити.

Він може йти тільки вперед і продовжувати війну. Він копає для себе все глибшу і глибшу яму. Якщо він хворий, то все можна пояснити помутнінням його розуму.

Але я не готовий це сказати однозначно. Я маю на увазі, що це припущення. Можливо, обґрунтоване припущення. Але все ж припущення.

Путін згоден завершити війну, але є умова

Чи означає це, що у Путіна немає виходу з цієї війни з політичного та військового погляду?

Я не бачу для нього виходу в цей момент, якщо немає готовності з боку України до переговорів, а жодних натяків на це, власне, немає.

Я також не бачу готовності Росії до перемовин, якщо вона не заявить про те, чого хоче.

Це лінія Путіна станом на зараз – він готовий зупинити війну, але лише на власних умовах.

Схоже, Путін не хоче погоджуватися на менше, ніж на капітуляцію України.

Так, гадаю, ви маєте рацію. І я не думаю, що Україна готова здати свої території Росії. Тому, мені здається, що ми ще далекі від переговорів, щоб врегулювати наслідки вторгнення і порушення українського суверенітету.

Тривожний аспект війни

Чи бачите ви можливість проведення переговорів через деякий час у майбутньому з огляду на позицію Путіна?

Не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання. Я не готовий щось припускати. Маю на увазі, мене непокоїть те, що Захід не задовольняє оборонні та стратегічні потреби України настільки, наскільки мав би це робити.

Знаєте, є тривожний аспект війни. Очевидно, що за кілька тижнів у США відбудуться президентські вибори.

Нам невідомо, наскільки президент Сполучених Штатів – хто б ним не став – відреагує на Україну.

Але сподіваюся, що підтримка Заходу залишиться твердою. У майбутньому вона буде збільшена. Ми не дозволимо Путіну стверджувати, що він виграв цю війну або досягнув своєї цілі.

Це дуже важливо для безпеки Європи та Заходу загалом. Це дуже важливо для міжнародної безпеки – щоб Путін не заявляв про перемогу у цій війні, у цій "крадіжці" української території.

В Кремлі є постійне напруження

Війна Росії проти України підірвала владу Путіна, вважає директор ЦРУ. А що ви думаєте про те, як зараз Путін тримає владу?

Дуже важко зазирнути за лаштунки у Кремлі. Я вже давно на пенсії, тож не маю доступу до конкретних розвідувальних даних.

Але цікаво, що директор Центрального розвідувального управління говорить про таке публічно. Він має певні дані, які на це вказують.

Я можу припустити, що ситуація в керівництві Кремля не є слабкою, але є нестійкою. Мабуть, серед керівництва довкола Путіна є величезна напруга й тиск, тому що він поставив Росію в таке неймовірно складне становище.

Це стосується і російської економіки, і військової справи, і міжнародних відносин. Зараз Росія дуже ізольована, вона значною мірою залежна від Китаю.

Забігаючи наперед, мені не здається, що ситуація для Путіна покращиться. Тож ми можемо уявити за лаштунками напругу та труднощі.

План перемоги та вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги щодо припинення війни. За його словами, цей план може покласти край війні вже наступного року, якщо посилити тиск на Росію, дозволити Україні удари вглиб Росії, надати більше підтримки Києву тощо. Яка ваша думка щодо цієї ініціативи президента?

Я повністю симпатизую його погляду на необхідність Заходу постачати Україні зброю, яка потрібна, та дозволяти її використання, щоб Україна могла перенести війну глибше в Росію.

Це, очевидно, мало б величезне значення для військового прогресу зараз, коли ми маємо щось на кшталт патової ситуації. Адже росіяни мають невеликі тактичні просування на Донбасі.

Щодо членства України в НАТО, то це набагато складніше питання через 5 статтю договору НАТО. Країна не може приєднатися до Альянсу тоді, коли має великий територіальний конфлікт із сусідом.

Стаття 5 досить чітко говорить про те, що у заявників не може бути серйозного прикордонного конфлікту. Боюся, що Україна на цей момент не зможе вступити до НАТО.

Але це не означає, що Україна не повинна мати дуже міцної підтримки від Заходу.

Довідка. П'ята стаття договору НАТО передбачає, що у разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Якщо дивитися на довгострокову перспективу, то так, думаю, Україна має неминуче вступити до НАТО. Але питання в тому, які кроки слід зробити для такого рішення. Цьому мають передувати насамперед гарантії безпеки для України.

Ця ситуація (неможливість вступити в НАТО – 24 Канал), втім, може швидко змінитися, якщо Росія програє, а Україна поверне собі значну частину території, якщо не всю.

Як можуть усунути Путіна та хто стане його наступником

Я хотів би повернутися до Кремля. На вашу думку, що може змінитися, якщо усунуть Путіна?

Складне запитання. Не думаю, що ми знаємо відповідь. Очевидно, що навколо Путіна є впливові особи. Я б очікував, що хтось з них стане його наступником, якщо станеться якийсь переворот проти Путіна особисто.

Думаю, це був би Ніколай Патрушев, який раніше очолював ФСБ, і з яким я багато років тому мав справу. Він при владі вже давно.

Якщо в Росії відбуваються політичні зміни, то вони залежать від характеру цих змін: чи це внутрішня подія у Кремлі, чи щось ширше, за участю генштабу.

На мій погляд, зараз найімовірнішим сценарієм є якийсь "палацовий переворот", де відбудеться зміна влади. Путін піде, і тоді небагато зміниться з погляду російської політики щодо війни в України.

Але є частина людей, яка вважає, що ця війна настільки руйнівна в середньо- та довгостроковій перспективі для Росії, що має бути якийсь вихід з неї.

Чи може Путін зіткнутися з фізичною загрозою своєму життю у разі якогось перевороту?

Якщо ви подивитеся на російську історію в цьому контексті, то демократичного механізму для політичних змін не існує.

В цих обставинах, кожен наступний лідер шукає щось, що було б жорстокішим та руйнівним. Єдине, на чому я хотів би наголосити, що за останній час і Горбачов, і Єльцин залишили владу живими.

Ліквідація російських лідерів

Як ви оцінюєте можливість для України здійснювати ліквідацію російських військових та політичних лідерів?

Подібне ми бачили на прикладі Ізраїлю – наслідки нападів на окремих осіб. Україна розробила надзвичайно потужні безпілотники, мабуть, одні з найкращих у світі. До них зараз існує дуже великий інтерес.

Впевнений, що є представники української розвідки, які думають про те, щоб атакувати окремих осіб, і як підняти ціну ведення війни для командування російської армії. Це природно.

Ізраїль вже продемонстрував, наскільки ефективним може бути переслідування військового керівництва. Все ж не у випадку регулярної армії, а неурядових рухів, які мають терористичний профіль, я вважаю, що Україна могла б таке робити.

Я також хотів би наголосити на іншій важливій думці. Я вже згадував про можливість західних інвестицій в українську оборонну промисловість. Думаю, в цьому є величезна зацікавленість.

Але важливо, щоб Україна продовжувала концентруватися на викорінення корупції в уряді, якщо хоче заохотити західних партнерів прийти й підтримати оборонну промисловість.

В цьому напрямку вже відбулося певне покращення, але важливо, щоб Україна довела це до кінця.