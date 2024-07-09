Путін чекає перемоги Трампа, – Піонтковський пояснив роль Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїжджав з візитом до Києва, потім в Москву, зараз він перебуває в Пекіні. Після цього в нього запланована поїздка до Вашингтону. Орбан працює на "дружбу" Владіміра Путіна та Дональда Трампа.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик із США Андрій Піонтковський, зауваживши, що прем'єр Угорщини хоче ще залучити до цієї "гри" Китай. Саме зараз час для демократів посилити свою передвиборчу кампанію.

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Роль Орбана

За словами Піонтковського, Орбан є посередником між Трампом та Путіним, вони разом працюють над планом знищення України. Зараз завданням російського диктатора є захоплення якомога більше території України для того, щоб показати свою владу.

Ні один лідер Заходу на його (Путіна – 24 Канал) "гру" не йде, тому що як можна перемогти Україну? Лише за впливовістю країн Заходу. Тому Путін чекає перемоги Трампа,

– підкреслив російський публіцист з США.

Ця загадкова психологічна залежність Трампа від Путіна, на його думку, триває вже роками. Така ж сама ситуація із залежністю є в Орбана. Колишній президент США обіцяв закінчити війну між Україною та Росією до за 24 години, він це збирається зробити вже в 2024 році.

Вони вже абсолютно нічого не приховують, ця трійка діє відкрито. Поки незручно Трампу з Путіним зустрічатись, от вони і використовують такого посередника (Орбана – 24 Канал), який ще й зараз є в Китаї, щоб залучити Сі Цзіньпіна в цій програмі,

– зауважив Піонтковський.

Російський публіцист із США додав, що такі події дають шанс для демократів "відсвіжити" свою виборчу кампанію. Їм варто різко посилити критику Трампа на фоні його планів щодо завершення війни в Україні, називаючи його агентом Путіна.