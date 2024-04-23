Не лише Patriot, IRIS-T, NASAMS: який ЗРК реально допоміг би на фронті

Окрім артилерії та боєприпасів, аби змінити ситуацію на фронті, необхідна наявність засобів протиповітряної оборони. Україна недостатньо отримує від партнерів засобів ППО типів ЗРК Crotale та Stormer.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що таких засобів ППО недостатньо. Їх потрібно десятки та сотні, але їх – одиниці.

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"Чому з 2022-го року, коли говоримо про засоби протиповітряної оборони, у нас є якийсь "фетиш" на ЗРК Patriot, IRIS-T, NASAMS? Але ми забуваємо про важливість комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії, яких ми отримуємо недостатньо від наших партнерів", – наголосив Коваленко.

Водночас є номенклатура засобів протиповітряної оборони, яку вивели зі складу деяких армій ЄС. Наприклад, Німеччини. Так з 2022-го року майже не згадують про ЗРК Roland. Він достатньо ефективно знищує малогабаритні об'єкти типу "Шахедів" на відстані до 8 кілометрів. А також – дозвукові цілі. Наприклад, крилаті ракети Х-101/555 та "Калібри".

Лише в Німеччині зберігається понад 100 одиниць таких ЗРК. Їх вивели зі складу Бундесверу ще у 2005-му році. Останній такий комплекс відправили на збереження за 2 роки після цього.

Достатньо непоганий ЗРК, про який взагалі нічого не чутно останнім часом. Проте, усі говорять про Patriot. Так, вони потрібні, але його не поставиш у Часовому Ярі, щоб збивати Су-25. Там потрібні комплекси малого радіуса дії,

– додав військово-політичний оглядач.

Окрім того, такий ЗРК не поставити на узбережжі Одеси та Одеської області, аби збивати "Шахеди". Там потрібні такі ЗРК як Crotale, Roland та Vampire.

Так можна говорити й про Харків – про нальоти дронів-камікадзе та перехоплення дозвукових ракет. Наприклад, про ракету Х-59, яка вчора вразила телевізійну вежу.

"Також питання ЗРК Roland або малого радіуса комплексів. Я думаю, що нарешті у цьому питанні буде поставлено вже певну крапку, то ми отримаємо і достатню кількість широкої номенклатури засобів протиповітряної оборони", – зауважив Олександр Коваленко.

Боєприпасів удосталь

За його словами, ЗРК Roland перебував на озброєнні з 70-х років. За цей період до нього виготовили багато боєприпасів. Остання модифікація снарядів – найефективніша.

"Деякі з цих комплексів перебувають досі на озброєнні деяких країн. Наприклад, тієї ж Аргентини. У них вони перебувають на бойовому чергуванні. Також ними користувалися США. І не лише вони. Там із боєкомплектом усе ок", – розповів військово-політичний оглядач.

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