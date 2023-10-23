Знищують місто до фундаментів: якими є бої за Авдіївку

Починаючи з 10 жовтня, ворог практично безперестанку штурмує Авдіївку. Росіяни кидають на цей напрямок все, що у них є, тому нашим військовим доводиться знищувати великі сили противника.

Окупанти наступали, використовуючи велику кількість бронетехніки, але зараз здебільшого рухаються завдяки піхоті. Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що ситуація в місті дуже складна й напружена.

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Обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі

Окупанти наступають з усіх напрямків, їх тисячами кидають на штурми. Російське командування не рахує ні техніки, ні особового складу. На опублікованих кадрах уже видно братські могили.

Ворог не полишає спроб оточити місто Він робить це і вдень, і вночі. Обстріли не припиняються, а на позиціях не буває тиші, завжди йдуть стрілецькі бої,

– розповів Віталій Барабаш.

Щодо безпосередньо Авдіївки, то впродовж дня обстрілів дуже багато, вночі є поодинокі прильоти й авіабомбові удари, які повністю руйнують місто. Руйнування настільки великі, що Авдіївка змінюється практично щогодини.

"Маємо людей під завалами, яких поки не можемо дістати, маємо загиблих практично кожного дня. За 22 жовтня через авіабомбові удари загинули 3 цивільні особи", – сказав Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації про ситуацію в місті: дивіться відео

Авдіївку хочуть повністю знищити

Окупанти практично стирають місто, руйнування надзвичайно великі. За словами Віталія Барабаша, у такій тактиці складно знайти хоч якусь логіку. Місто не є для росіян стратегічним військовим об'єктом. Щобільше, у ньому зараз перебувають лише цивільні, які бояться виїжджати.

Станом на ранок 23 жовтня у місті залишається 1601 особа. Останні три дні взагалі не відбувалися евакуації, але не через те, що немає змоги вивести людей, а через те, що у самих людей немає бажання виїжджати, вони це роблять дуже неохоче,

– підкреслив Барабаш.

На початках загострення кількість цивільних, які виїжджали, збільшилась. Щодня місто покидали 4 – 9 людей. На 23 жовтня теж є записи на евакуацію, але від безпекової ситуації залежатиме, чи вдасться її провести.

У чому відмінність від Бахмута

Ситуацію в Авдіївці можна порівняти з Бахмутом, але тільки частково. Схожість є, якщо говорити про кількість ракетних, авіаційних ударів, постійних обстрілів. Проте, на відміну від Бахмута, в Авдіївці немає вуличних боїв.

"Мабуть, росіяни мріють, що зайдуть у місто і не хочуть, щоб там були барикади, зайві ускладнення, тому багатоповерхові будинки вони просто руйнують, щоб наші військові не могли використати їх як захисні споруди", – підкреслив Барабаш.

Але так росіяни самі собі суперечать. Вони кажуть, що хочуть оточити місто, але водночас щоденно його знищують. Можливо, вони ще самі не знають, який сценарій має бути.

Розносять все, як прицільно, так і не прицільно. Таке враження, що у них стоїть завдання – знищити місто до фундаментів. Для чого – це вже інше питання,

– підсумував Віталій Барабаш.

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