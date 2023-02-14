Міські бої жорстокі, але основні події на флангах, – боєць ЗСУ про ситуацію в Бахмуті

Донецький напрямок один з найгарячіших на фронті. Зараз точаться жорстокі бої за місто Бахмут і його околиці.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко. Він повідомив, що тривають бої на флангах, але ситуація досить контрольована.

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За словами військового, на Бахмутському напрямку зосереджена велика кількість українських військ, підрозділи воюють за кожен клаптик бахмутської землі. Ворог зазнає великих втрат.

Детально про ситуацію місті

Росіяни намагаються створити ситуацію напівоточення навколо Бахмута. Наступають з різних флангів: з півночі та з півдня. Важкі бої йдуть в районі Соледара, Красної Гори, Підгородного. В передмістях Бахмута точаться вуличні бої.

Ворог намагається просуватися, але це не завжди йому вдається. Основна ситуація зараз розгортається на флангах, повідомив боєць.

Ворог обстрілює трасу, яка веде до Бахмута. Є певні побоювання, але поки що ситуація доволі контрольована,

– повідомив Кожемяко.

Ситуація в районі Бахмута: дивитись відео

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