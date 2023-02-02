Біля Бахмута тривають активні бойові дії: військовий експерт сказав, за яких умов завершаться
Українські військові продовжують знищувати ворога у Бахмуті. Однак за певних умов захисники можуть відійти на інші рубежі.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Раніше у виданні Financial Times зазначали, що битва за Бахмут наближається до переломного моменту. Росія кидає нові сили, щоб захопити місто та отримати першу значну перемогу з минулого літа.
До теми Росіяни не полишили спроб взяти Бахмут, наша артилерія працює по них з висоток, – полковник ЗСУ
Великого військового значення Бахмут не має
Як зазначив Грабський, Бахмут дійсно не має серйозного військового значення. Однак українські військові обороняють його, умовно, з двох причин.
Перша – військова доцільність. Саме тут вдається знищувати ворога у великих кількостях, що поступово "знекровлює" окупантів.
Друга причина дещо інша. Спілкувався з нашими хлопцями – вони говорили, що скільки можна відступати. Потрібно триматися та продовжуватися битися. Адже потім доведеться звільняти ці землі. Тому тримаються, скільки можуть. До того часу, поки буде будь-яка доцільність щодо продовження боротьби на цих позиціях,
– зауважив Грабський.
Грабський розповів, яка ситуація в Бахмуті: дивіться відео
Він припускає, що українські військові можуть відійти з Бахмута, якщо надійде відповідний наказ від командування. Або ж наступ окупантів припиниться, коли вони будуть серйозно знесилені. Утім, зараз поблизу Бахмута тривають активні бойові дії. Росіяни втрачають багато людей, але продовжують тиснути на українські позиції.
Що відбувається в Бахмуті: останні новини
- Російські окупанти вже кілька місяців намагаються захопити Бахмут. Українські військові максимально знищують ворога у цьому напрямку. Нещодавно прикордонники показали, як влучили в укриття ворожої піхоти з мінометів.
- Журналіст "Донбас.Реалії" Олександр Демченко розповів про наміри окупантів на цьому напрямку. Вони намагаються відрізати шляхи постачання до Бахмута.