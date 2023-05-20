Ініціатива на нашому боці, – боєць про бої та настрій росіян на Бахмутському напрямку

Ворог з вересня намагається захопити територію міста Бахмута, але досі не досяг очевидних успіхів. Зараз українські оборонці працюють над тим, аби покращити свої позиції на цьому напрямку і мають певні результати.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Він розповів про дії ворога на Бахмутському напрямку.

Зверніть увагу Фантастичні дії ЗСУ в Бахмуті, Лукашенко хворіє "наступом": інтерв'ю з Подоляком

Зараз тактична група "Азов" перебуває на Бахмутському напрямку. Завдяки роботі 3 окремої штурмової бригади, яка входить до складу "Азову", зараз можна говорити про те, що в зоні відповідальності поблизу міста Бахмут ЗСУ змогли покращити своє становище, повідомив боєць.

Зараз ініціатива перебуває на стороні Збройних Сил України. Триває певний каскад операцій, який допомагає створити напруження по всій лінії Бахмута. Зокрема і для того, щоб зняти напругу безпосередньо в місті,

– додав військовий.

Тривають важкі бої

На Бахмутському напрямку українські оборонці зараз націлені на те, щоб покращити своє становище і тиснути на ворога, завдавати постійного ураження, щоб врешті ворог закінчився. Так ЗСУ зможуть перейти до масштабніших тактичних кроків щодо звільнення земель.

За повідомленнями Кудряшова, противник на Бахмутському напрямку є виснаженим. Росіяни мають безліміт в живій силі, в боєприпасах та озброєнні, але навіть з такими можливостями на сьогодні ворог не зміг зафіксуватися в місті.

Це все завдячуючи відданій роботі ЗСУ, безпосередньо завдяки роботі військових, які перебувають на передньому краї,

– наголосив боєць.

Загалом бойовий дух противника зараз на низькому рівні, це пов’язано з великими втратами і з загальною виснаженістю. Це є вдалим моментом, щоб ЗСУ зараз поліпшили своє становище та позиції, просувалися вперед. Саме над цим і працюють зараз бійці.

Результатом є поки що оперативні досягнення, але загалом ці оперативні досягнення командування зможе реалізувати в тактичний результат, тобто великий успіх, резюмував Кудряшов.

Військовослужбовець розповів про ситуацію в Бахмуті: дивитися відео

Що зараз відбувається на Бахмутському напрямку