Рухаємось з лівого та правого флангів, – військовий ЗСУ про тиск на ворога в Бахмуті

Збройні Сили на Бахмутському напрямку за час наступу звільнили вже 37 квадратних кілометрів території. Водночас ворог всіма силами намагається зупини наш наступ, але все марно.

Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Він додав, що росіяни кидають в "топку" нові підрозділи й перекидають з інших ділянок фронту.

Читайте також Вбили понад пів сотні росіян: BBC розповіла про елітних снайперів "Привиди Бахмута"

Ініціатива й перевага на боці ЗСУ

Для ворога Бахмут – це такий своєрідний Сталінград. Місто-фортецю росіяни захоплювали довго й не рахуючись з власними втратами. Тепер окупанти опинилися в пастці власного піару, тому не можуть покинути Бахмут.

Я можу впевнено сказати, що ініціатива й перевага зараз повністю на боці Збройних Сил у районі Бахмута. Рухаємося з лівого та правого флангів, спеціальні підрозділи точково працюють і в самому місті,

– мовив Маляревич.

Українські бійці на Бахмутському напрямку крок за кроком, метр за метром рухаються й звільняють наші території від російської окупації.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

Які успіхи мають Сили оборони у районі Бахмута: дивіться відео

Які сили окупантів зосереджені у районі Бахмута

Зараз окупанти затикають дірки на фронті тим, що мають й тими, хто поруч. Також росіяни вимушені перекидати на Бахмут нові підрозділи, бо він зжирає всі сили та техніку противника.

Це зараз кажуть, що там солянка, а якщо подивитися 10 днів тому, там були серйозні кадрові підрозділи, спецпризначенці й танкова дивізія. Вони зазнали втрат й пішли на відновлення,

– зазначив сержант роти ударних БпЛА.

На Бахмутському напрямку, як зауважив Маляревич, російська армія використовує професійні підрозділи, але й залучає всі наявні ресурси.

Ситуація на фронті