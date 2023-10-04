Вдалося просунутися на кількасот метрів: ЗСУ про ситуацію на Бахмутському напрямку

Українські сили продовжують закріплювати успіх поблизу Бахмута після звільнення Кліщіївки та Андріївки. Наразі на цьому напрямку тривають запеклі бої в районі залізниці.

Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зазначивши, що ЗСУ намагаються перехопити ініціативу у ворога на цій ділянці фронту.

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Тримаємо фронт

Також Сили оборони завдають вогневі ураження по тилах противника, зокрема й по трасі Бахмут – Горлівка.

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"Водночас нашим захисниками вдалося просунутись на південному фланзі на кількасот метрів. Зараз їм потрібно закріпитися на захоплених рубежах, щоб надійно тримати фронт та не допустити прориву противника", – зазначив керівник пресслужби Східного угруповання військ.

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Пріоритетний напрямок

Росіяни ймовірно відчувають дефіцит військової техніки та намагаються використовувати її ощадливо. Так на Лимано-Куп'янському напрямку вони залучили БМП-1 та танки 1960-х років, які вже зняті з озброєння.

А на Бахмутському напрямку навпаки випускають на поле бою новітню техніку. Це свідчить про те, що для ворога цей напрямок є пріоритетним.

Адже ЗСУ поблизу Бахмута перебувають в активній фазі, тому росіяни більше залучають туди своїх резервів та перекидають техніку для того, щоб спинити наш наступ.

На Лимано-Куп'янському напрямку ситуація повністю протилежна. Українські сили перебувають там у статичному положенні та намагаються тримати просування росіян,

– зауважив він.

Крім того, ворог відводить свої артилерійські системи на граничні дистанції, щоб убезпечити їх від нашої контрартилерійської боротьби. Адже й раніше противник зазнавав серйозних втрат. Було знищено:

декілька вогнеметних систем "Сонцепьок"/"Буратіно";

великокаліберна система 2С4 "Тюльпан".

А за минулу добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували:

самохдні гармати 2С7 "Піон" – 2 одиниці;

гармати "Мста-Б" – 2 одиниці;

РСЗВ "Град" – 1 одиницю;

гаубиці Д-30 – 6 одиниць;

гаубиці Д-20 – 1 одиницю.

"Щодня Сили оборони завдають ударів по артилерійських установках противника, оскільки артилерія та безпілотні летальні апарати – зокрема FPV-дрони, дрони-камікадзе "Ланцет" – залишаються пріоритетними у противника", – наголосив Ілля Євлаш.

Більше про ситуацію на Бахмутському напрямку

Нині найпотужніші бої тривають за залізницю, що проходить поблизу міста. Росіяни перебувають на одному боці залізничного полотна та додають неймовірних зусиль, щоб утриматись на позиціях. Водночас саме з залізниці вони здійснюють спроби просуватись поблизу Андріївки.

Окупанти перебувають на незручній для них позиції, проте наразі не можуть її покинути, адже це відкриє Силам оборони шлях до траси Е5013. Якщо ЗСУ вдасться прорватись до неї, то це призведе до обвалу південно-східного напрямку фронту ворога.

Крім того, росіяни сконцентрували на Бахмутському напрямку понад 10 тисяч своїх військових та готові чинити опір ЗСУ. Однак Сили оборони попри тиск противника просуваються вперед з метою закріплення на захоплених рубежах, з яких продовжувати завдавати удари по загарбниках.

Водночас штурмувати Бахмут зараз ЗСУ не має на меті, щоб уникнути серйозних втрат.