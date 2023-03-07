Вже була спроба важкого штурму, – майор ЗСУ розповів про дії росіян у Вугледарі

Російські війська тривалий час намагаються прорвати українську оборону у Донецькій області, там точаться важкі бої. Кілька разів ворог намагався атакувати Вугледар, але зазнавав поразки.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він також повідомив, що почастішали випадки здачі в полон серед росіян.

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Відомо, що окупанти на Вугледарському напрямку обрали тактику пересування колонами. Гетьман пояснює це тим, що ворог хоче підвезти людей та техніку до місця, де ті збираються вести бойові дії. Натомість в Україні уже є далекобійні зброя, що може нищити такі колони на відстані 100 та більше кілометрів.

Росіяни спробували штурмувати Вугледар

Військовий експерт повідомив, що уже була спроба важкого штурму Вугледара.

В результаті окупанти втратили 130 одиниць важкої техніки, 30 одиниць техніки українські бійці "затрофеїли". Зараз здійснити штурм важкою технікою окупанти зможуть навряд через погодні умови, адже їм довелося б їхати вже не по глині як в Бахмуті, а по чорнозему. До того ж місто перебуває на панівній висоті, з якої ЗСУ легше тримати оборону.

Уже є інформація, що певні підрозділи, зокрема казахи, відмовляються іти в штурм, бо немає необхідної підтримки артилерією та важкою технікою, тобто танками, броньованими машинами. Там певні конфлікти вже починається,

– додав Гетьман.

За словами військового, зараз все частіше з'являється інформація, що російські війська здаються у полон, відмовляються виконувати накази.

"Для нас це добре, хай російська армія розпадається зсередини", – наголосив мовець.

Гетьман про бої біля Вугледара: дивитись відео