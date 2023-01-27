Ситуація на фронті, удар по ЗРК, збиті ракети й дрони ворога: головне з Генштабу

Українські воїни героїчно продовжують боротися з загарбником на всіх напрямках. За минулу добу окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами.

Однак Збройні Сили України професійно зреагували, тому великих руйнувань вдалося уникнути. Що ще відбулося на фронті за минулу добу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, однак ризик авіаційних та ракетних ударів зберігається

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою, попереджають у Генштабі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах таких населених пунктів:

Площанка,

Невське,

Червонопопівка Луганської області,

Верхньокам'янське,

Парасковіївка,

Бахмут,

Кліщіївка,

Водяне,

Невельське,

Мар’їнка

та Вугледар на Донеччині.

Українська авіація 8 разів ударила по позиціях окупантів. Крім того, уразила ЗРК та збила 3 розвідувальні безпілотники ворога.

Ракетні війська та артилерія вдарили по 4 пунктах управління, району зосередження особового складу окупантів та 2 районах зосередження артилерії. Також влучили у склад боєприпасів та 2 інших важливих об'єктів загарбника.

Масована ракетна та дронова атака

Минулої доби окупанти вкотре тероризували українців ракетами й дронами. Загалом вони завдали 44 авіаційних удари.

Зокрема 18 з них – дронами-камікадзе. На щастя, ЗСУ вправно відпрацювали по Shahed-136 ворога і збили їх усі.

Крім того, відбулося 70 пусків ракет, 47 з яких вдалося знищити. Окупанти 125 разів обстріляли Україну з реактивних систем залпового вогню.

На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти,

– з прикрістю повідомили у Генштабі.

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Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – ситуація залишається стабільною. Під приводом спільних військових навчань Росія нарощує авіаційне угруповання в Білорусі.

– ситуація залишається стабільною. Під приводом спільних військових навчань Росія нарощує авіаційне угруповання в Білорусі. На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському – окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти. Під ворожий вогонь знову потрапили міста і села Донецької області.

– окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти. Під ворожий вогонь знову потрапили міста і села Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському – обстрілу зазнали такі населені пункти: Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку, Вугледар, Велику Новосілку та Времівку.

– обстрілу зазнали такі населені пункти: Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку, Вугледар, Велику Новосілку та Времівку. На Запорізькому – від артилерії росіян постраждали райони понад 20 населених пунктів.

– від артилерії росіян постраждали райони понад 20 населених пунктів. На Херсонському – загарбники вкотре вдарили по Херсону.

До слова, втрати окупантів станом на 27 січня орієнтовно складають 124 710 осіб. Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували щонайменше 850 ворогів.