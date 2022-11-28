Майже цілий ворожий підрозділ знищено на Луганщині, заборона входу на ЗАЕС: головне з Генштабу

Українським захисникам вдається уже 9 місяць протистояти російським загарбникам та відбивати їхні атаки. У Генеральному штабі Збройних Сил розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту та в окупованому Енергодарі, де розташована атомна станція.

Уже 278 днів українська армія бореться проти росіян, що прийшли зі зброю на наші землі. За минулу добу, 27 листопада, вороги 10 разів обстріляли позиції ЗСУ за допомогою реактивних систем залпового вогню та намагалися наступати на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Читайте також 16 тисяч російських ракетних ударів по Україні: Резніков шокував відсотком цивільних цілей

Яка ситуація на різних ділянках фронту станом на 28 листопада

Як зазначає командування української армії, все ще існує загроза того, що окупанти вкотре обстріляють критичну інфраструктуру нашої держави. Свідченням цього є авіаційні угруповання та кораблі-носії крилатих ракет, що постійно напоготові.

Окрім того, ситуація на різних напрямках ведення бойових дій така:

на Волинському , Поліському та Сіверському напрямках – без суттєвих змін; тобто росіяни поки повторно не планують наступати з Півночі;

, та – без суттєвих змін; тобто росіяни поки повторно не планують наступати з Півночі; на Слобожанському напрямку загарбники обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони таких населених пунктів: Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області;

загарбники обстріляли з мінометів та реактивної артилерії райони таких населених пунктів: Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Бударки та Чугунівка Харківської області; на Куп'янському напрямку росіяни намагаються оборонятися та без упину обстрілюють такі міста та села: Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині;

росіяни намагаються оборонятися та без упину обстрілюють такі міста та села: Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне і Берестове на Харківщині; на Лиманському напрямку росіяни намагаються вести наступальні дії, а також обстрілюють: Макіївку і Невське Луганської області та Ямполівку і Торське на Донеччині;

росіяни намагаються вести наступальні дії, а також обстрілюють: Макіївку і Невське Луганської області та Ямполівку і Торське на Донеччині; безрезультатно уже досить довгий час загарбники наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках ; у регіоні ракетних ударів зазнали такі населені пункти: Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області;

та ; у регіоні ракетних ударів зазнали такі населені пункти: Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області; на Новопавлівському напрямку ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне;

ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони та райони населених пунктів Вугледар та Нескучне; на Запорізькому напрямку росіяни обороняються та атакують градами обстрілів: Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам'янське.

росіяни обороняються та атакують градами обстрілів: Времівка, Новосілка, Новопіль, Червоне, Залізничне, Дорожнянка та Кам'янське. на Криворізькому та Херсонському напрямках путінські війська намагаються втримати правий берег Дніпра.

Що відбувається на ЗАЕС

У понеділок, 28 листопада, за наявною інформацією, росіяни заборонили працівникам вхід на територію Запорізької атомної електростанції. Зауважмо, що такі незаконні обмеження стосуються тих українців, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

Що таке Росатом Це державна корпорація Росії з атомної енергії. Вона є холдингом, що об'єднує 360 підприємств атомної галузі ворожої держави – до його складу входять усі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.

Джерело: Вікіпедія

Як ЗСУ дають відсіч ворогу на Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі

У Генштабі констатували, що російські загарбники продовжують безславно помирати в Україні та розповіли про ліквідацію одного з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області. За минулий тиждень це вороже угрупування втратило до 70% особового складу завдяки українській армії.

Поблизу Бабиного у Херсонській області ЗСУ уразили пункт управління росіян і знищили до 5 одиниць військової техніки. Також є загиблі та поранені окупанти, але щодо них інформація уточнюється.

В районі Старобогданівки Запорізької області українська армія атакувала та пошкодила залізничний міст, який росіяни використовували для постання озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, що станом на 28 листопада Збройні Сили України відправили на концерт до Кобзона 87 900 російських окупантів. Лише за минулу добу поповнили лави "двохсотих" 590 загарбників.

Варте уваги – в окупантів паніка у Каховці в Херсонській області: дивіться відео