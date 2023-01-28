ЗСУ знищили літак і вертоліт ворога, поцілили в пункти управління та ППО: головне від Генштабу

Українські військові продовжують знищувати ворога та захищати рідну землю. За минулу добу захисникам вдалося ліквідувати кілька повітряних цілей ворога та влучили у пункти управління.

Про це розповідають у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. За даними відомства, ворог продовжує стрімкими темпами зазнавати втрат на полі бою.

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ЗСУ знищують техніку ворога

Відомо, що 27 січня авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Крім того, зафіксували удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

За наявними даними, вдалося знищити також літак Су-25, вертоліт Мі-8, а також 2 БпЛА типу "Суперкам". Вони поповнять пізніше свіжу статистику втрат російського війська.

Додамо, що ефективно зі своєю роботою справляються підрозділи ракетних військ і артилерії. За минулу добу їм вдалося уразити 2 пункти управління, 2 позиції ППО, а також 5 районів скупчення живої сили.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення на фоні поразок на фронті. Тож лиш за минулу добу зафіксували 10 ракетних ударів. Один із них був по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Також 26 разів окупанти били з авіації та здійснювали 81 обстріл з РСЗВ. Зокрема, й по цивільних об'єктах в Очакові. Відомо про поранених і загиблих серед мирного населення.

ЗСУ продовжують відбивати атаки

За даними відомства, наступальні дії ворог продовжує вести на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Відомо, що на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – ворог намагається оборонятися.

Що стосується атак, то за минулу добу їх відбили у районах Білогорівки на Луганщині, Роздолівки, Красної Гори, Бахмута, Іванівського, Кліщіївки, Дружби, Водяного, Мар'їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки на Донеччині.

Зауважимо, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін. Як зазначають у Генштабі, там не спостерігаються наступальні угруповання російського війська.

На жаль, не минулося без масованих обстрілів по всій лінії розмежування. Ворог відкривав вогонь по населених пунктах на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, а також Херсонському напрямках.

Загальні втрати ворога колосальні