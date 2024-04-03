Росіяни видихаються: полковник запасу ЗСУ пояснив, що нині відбувається на фронті

Зимова наступальна кампанія окупантів вже йде на спад. Зараз можна побачити, що кількість атак на деяких напрямках дещо знизилася.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що зимова наступальна кампанія окупантів, як і будь-який етап, іде на завершення.

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Зараз вони можуть готуватися до подальшої літньої наступальної кампанії.

Вони видихаються. Зараз ми бачимо зменшення кількості атак. Зимова військова кампанія, яку окупанти готували, вже йде на спад,

– зауважив Світан.

Чого очікувати на фронті

Як наголосив Світан, на деяких напрямках, звісно, продовжаться наступальні дії у весняно-літній період. Це ті напрямки, на яких окупанти мають оперативно-тактичні завдання. Вони спробують вийти до другої лінії нашої оборони на рівні Очеретиного, Карлівки, Курахового тощо. Також загарбники будуть намагатися витиснути Сили оборони із Часового Яру, де є зручні висоти.

Ці два напрямки вони залишать на весняно-літній період. Зараз наступальні операції переважно відбуваються на цих двох напрямках. Десь близько половина зі всіх наступальних дій підпадають на Бахмутський та Донецький напрямки. Далі вже йде все інше від Куп'янська – до Кринків,

– зазначив Світан.

Росіяни зменшують інтенсивність атак, але все одно їх здійснюють. Зараз вони також використовують важку техніку для штурмів, адже ґрунт підсох – і вже її витримує. Сили оборони знищують багато ворожої техніки під час бойових зіткнень.

Ситуація на фронті: коротко