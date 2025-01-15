Російські окупанти продовжують тиснути на Харківщині. Українські захисники там ефективно працюють проти ворога.

Про це 24 Каналу розповів журналіст, аналітик видання BILD Юліан Рьопке, зауваживши, що, найімовірніше, російські окупанти продовжуватимуть тиснути на цьому напрямку.

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Що відбувається на Харківщині

За словами Рьопке, важливо, що українські захисники ефективно стримують ворога поблизу Глибокого та у Вовчанську. Окупантам вже давно не вдається там просуватися.

Загарбники намагаються тиснути в напрямку Куп'янська. Однак Сили оборони України мають надійну оборону у кишені, яка сформована на схід від річки Оскіл.

Попри це, на деяких ділянках окупанти намагаються продертися на правий берег річки Оскіл. І це розвіює наївні сподівання, що росіяни хотіли зупинити на лівому березі цієї ріки. Також є фланговий рух ворога на північ від Куп'янська.

Це – велика проблема. Звісно, прориву жодного немає. Українська армія не тікає. Але метр за метром росіяни повзуть вперед на захід. І хто сподівався, що вони зупиняться на річці Оскіл – тепер все бачать,

– сказав Рьопке.

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Додамо, що свого часу радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин наголошував, що інколи слова Рьопке та слова російської пропаганди цілком можна сплутати, бо вони "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці". Тоді Рьопке писав з посиланням на "українського чиновника", що Київ хоче відновити свою ядерну зброю.