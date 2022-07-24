Є хороші передумови для контрнаступальних дій для звільнення правого берега Дніпра, – Черник

Зараз є оптимістичні передумови для звільнення територій на правому березі Дніпра на Херсонщині. Однак будь-які такі операції не варто висвітлювати.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголошує, що будь-які контрнаступальні дії, зокрема можливий наступ на Херсон, – це дуже серйозна операція, яка потребує великої інформаційної тиші.

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Є позитив на Херсонщині

Зараз існують чудові передумови для звільнення правого берега Дніпра на Херсонщині. Утім, детально говорити про можливу операцію та просування не можна.

Адже окупанти ретельно стежать буквально за кожними даними. І будь-яку важливу інформацію вони обов'язково використають.

На мій погляд, є дуже хороші воєнно-стратегічні передумови для звільнення правого берега Дніпра на Херсонщині. Але детально про це говорити не варто, – зазначив Черник.

За даними Інституту з вивчення війни, росіяни зараз активно мінують береги на певній території річки Інгулець. Однак Петро Черник заспокоює – українці навчилися завдавати влучні та якісні удари з далекобійної артилерії. У такий спосіб цілком спокійно можна розміновувати поля чи інші території.

Тут важливе інше – якщо росіяни мінують ці землі, то в них не найкраща ситуація. Це свідчить, що вони не мають ніяких генеральних задумів для просування вглиб на цьому напрямку. Адже відповідних ресурсів окупанти зараз не мають.

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