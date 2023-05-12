Друга серія серіалу "стрілянина у Херсоні", – ОК "Південь" про ситуацію у Новій Каховці

Російські окупанти зайняли позиції на лівобережжі Херсонщини. Але наші захисники не дають окупантам спокою та кожного дня нагадують, що вони – ну чужій землі.

Як розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, ворог не може перепочити та почуватися у безпеці, адже їхні позиції прострілюються. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка атмосфера панує на лівобережжі Херсонщини

За словами Гуменюк, проведена дуже серйозна робота і ворог знервований. До того ж окупанти змушені постійно бути в русі, а це теж виснажує ворога.

Вони не мають місця для відпочинку і не мають спокою. Вони відчувають, що всюди всюдисущі влучання артилерії оборонців Півдня. Істерію посилила новина, що партнери допомагають нам далекобійною зброєю,

– зазначила речниця ОК "Південь".

Україні офіційно передали крилаті ракети Storm Shadow . Ця зброя може суттєво вплинути на хід війни. Тепер для окупантів не буде жодного безпечного місця для розташування своїх складів та військових штабів.

Гуменюк зауважила, що ворог серйозно побоюється виходу ЗСУ на лівобережжя Херсонщини. Окупанти щільно замінували глибоку смугу від Дніпра. Загалом серед загарбників переважають панічні настрої. Але вони дуже притиснуті своїми ж загородзагонами, які розстрілюють всіх, хто хоче відступати.

Про "стрілянину у Херсоні"

Російські пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали раніше оприлюднили аудіозапис, на якому чути нібито стрілянину у Херсоні.

Таке враження, що це друга серія серіалу "стрілянина у Херсоні". Коли ворог розповідав про "потужні вуличні бої", але російські воєнкори вибігали без бронежилетів і касок, забуваючи про елементарні правила безпеки. Ми продовжуємо бачити інформаційний вплив, окупанти хочу спровокувати нашу істерію, подібну до їхньої,

– наголосила Гуменюк.

Водночас вона додала, що українці та росіяни – не браття і абсолютно не схожі.

Раніше журналісти New York Time побували у Херсоні. Вони показали, як зараз виглядає місто, яке пів року тому звільнили Сили оборони України. Місто, яке було символом надії, тепер стало зоною смертоносного вогню.