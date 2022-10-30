Стоять годинами у черзі: Гайдай про буцімто скасовані митні заходи між Луганщиною та Росією

Окупанти вкотре демонструють, що нахабно обдурили українців, чиї домівки вони захопили. Про це свідчать посилені митні заходи, які спостерігаються на Луганщині для тих, хто хоче виїхати в Росію.

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він нагадав, що з 11 жовтня пункти пропуску між так званою "ЛНР" та Росією буцімто припинили свою роботу. Насправді ж мешканці окупованих територій повинні вистоювати у чергах, очікуючи на дозвіл.

Читайте також Попри незначне оперативне значення: чому росіяни ставлять все на Бахмут

Митні заходи посилили

За словами Гайдая, мешканці Луганщини на щоденній основі скаржаться на посилення митних заходів, які стосуються їх. Наприклад, на пункті пропуску "Довжанський" охочі виїхати до Росії змушені по кілька годин стояти у чергах. Вони очікують, поки не отримають відповідний дозвіл. Як зауважив глава ОВА, причиною цього можуть бути ймовірні проблеми з грішми.

Яка зараз ситуація на Луганщині

Почнімо з найсвіжіших новин. Напередодні стало відомо, що траса Сватове – Кремінна перебуває під повним вогневим контролем захисників України. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Зауважимо, що це стратегічно важлива дорога, тож цей здобуток – черговий крок до звільнення Луганщини.

Що стосується просування ЗСУ, то, за словами Гайдая, це відбувається не блискавично швидко. Слід розуміти, що ускладнюють ситуацію російські війська, які встигли підтягнути резерви. Крім того, не допомагає нашим військовим і погода.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко озвучив сценарій звільнення Луганщини. На його думку, він буде таким же, як і на Харківщині. Він наголосив, що у ворога є стратегічно важлива транспортна артерія Троїцьке – Сватове – Кремінна – Рубіжне – Сєвєродонецьк. Її частина вже під вогневим контролем ЗСУ. Щойно вдасться зробити це повністю, то у ворога просто не буде як перекидати техніку та поповнювати свої резерви.

Раніше Гайдай пояснив, чому Луганщину складніше буде звільняти з-під окупації. За його словами, досвід Харківщини змусив ворога взятися за укріплення оборони, а також мінування підходів. Тож так просто та стрімко просуватися вже не вийде.

Варте уваги – колосальні втрати ворога станом на 30 жовтня: дивіться відео