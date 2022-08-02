Люди масово хочуть поїхати з окупованого Скадовська, щоб вчитися українською

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області наразі відсутній зв'язок, ліки, нестача продуктів і втрата доходів. Загарбники продовжують тиснути на місцевих.

Тож вони хочуть виїхати з міста, щоб принаймні продовжити навчання українською мовою. Про це 24 каналу розповів Олександр Яковлєв – мер Скадовська.

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Крім цього, за його словами, ситуація з освітою також критична.

Тиск здійснюється і він має свої "плоди". З трьох міських шкіл, у двох поставили так званих нових директорів,

– сказав міський голова.

Також окупанти вже оголосили про підготовку до навчального процесу. Хоча вчителів майже не залишилось. Тих, хто погодився працювати під російською владою – одиниці. А чинні директори на співпрацю не пішли.

Ситуація складна й у селах, тиск продовжується, однак місцеві освітяни на нього не піддаються.

"Як би той навчальний процес окупанти не організовували, люди не хочуть навчатися за російською програмою – російська мова, література, історія росії та математика. Це однакове для всіх класів. Тому зараз люди масовано намагаються виїхати, щоб продовжувати навчатись за українською програмою", – сказав Яковлєв.

Ситуація у Скадовську

На жаль, нині місто перетворено на ворожу військову базу та перебуває під обстрілами. Портові склади використовуються загарбниками для накопичення боєприпасів, а санаторії як казарми.

У місті дуже неспокійно. І мешканці Скадовська намагаються не виходити на вулицю без гострої потреби.

Тим часом у Скадовську останніми днями часто чути вибухи. ЗСУ продовжують завдавати прицільних ударів по складах російських окупантів.

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