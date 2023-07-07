Ніч на 5 липня була доволі тривожною: що нині відбувається на ЗАЕС

За повідомленням української розвідки, після кількох тижнів нагнітання ситуація на ЗАЕС почала стабілізуватися. Однак місцеві жителі розуміють, що загроза не зникне, допоки Росія утримує Енергодар.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. За її словами, напруга на Запорізькій АЕС не зникла, але паніки у місцевих мешканців немає.

Дивіться також Режим Путіна побудований на блефі: як це проявилось у провокаціях на ЗАЕС

Що відбувається на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною через те, що вона перебуває під контролем окупантів, які перетворили цей об'єкт на воєнну базу.

Ніч на 5 липня була дуже тривожною. Напередодні Росія заявила, що українські військові нібито "готують підрив ЗАЕС". Цією пропагандою окупанти намагалися дискредитувати Збройні Сили України й підготувати ґрунт для свого злочину.

До теми Треба ухвалити одне рішення, – Подоляк сказав, як партнери можуть стабілізувати ситуацію на ЗАЕС

За повідомленням очільника Запорізької військової адміністрації, відхід російських військ від ЗАЕС, найімовірніше, був ротацією. Місцева влада продовжує слідкувати за ситуацією, а запоріжці розуміють, що розслаблятися не варто.

Як реагують запоріжці на загрозу

Як би це дивно не виглядало, але панічні настрої через можливий підрив ЗАЕС, за словами Сисоєвої, на Запоріжжі значно слабші, аніж в інших містах України.

"Ті, хто хотів поїхати з міста, вже встигли це зробити. Взагалі, люди евакуювались із Запоріжжя двома хвилями: перша – одразу після повномасштабного вторгнення, а друга – восени 2022 року, коли практично щодня були влучання у багатоповерхівки з комплексів С-300", – пояснила депутатка районної ради.

Запоріжці повністю усвідомлюють серйозність небезпеки. Але ніякої паніки, від'їздів чи черг в аптеках немає. Через інформаційні операції люди стали більше дослухатися до повідомлень офіційної влади, а на нагнітання ситуації реагували з гумором.

Сисоєва про те, що відбувається на Запоріжжі: дивіться відео

Хронологія подій на Запорізькій АЕС