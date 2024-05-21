Треба пильно стежити: полковник запасу оцінив загрозу від кадирівців під Вовчанськом

В Інституті вивчення війни зазначають, що росіяни продовжують наступ у Харківській області та могли перекинути на цей напрямок кадирівців. Там стверджують, що їх зафіксували під Вовчанськом.

За цим потрібно пильно стежити, хоч і не варто виокремлювати кадирівців від інших російських підрозділів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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У ворога не все добре з комплектацією

Петро Черник зазначив, що не потрібно відділяти кадирівців від інших окупаційних підрозділів. Можливо, чеченські бойовики трохи краще підготовлені та мають більшу мотивацію.

Я б не казав, що це якийсь мегапідрозділ, який зараз чимось відрізняється від штатних лінійних підрозділів Росії. Чи треба за цим пильно стежити? Однозначно. Тут, швидше, зворотний ефект. Якщо Росія залучає саме ці війська, які вважаються вірними псами путінського режиму, то це означає, що в них не так усе добре із комплектацією,

– сказав він.

Кадирівці на Харківському напрямку: що відомо